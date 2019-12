Darwin’s Game Simulcast ab 3.1.2020 auf Wakanim.tv

Mit Stolz kündigt Wakanim den Darwin’s Game Simulcast an, der ab 3. Januar 2020 exklusiv auf Wakanim.tv zu sehen sein wird. Die Adaption des Mangas von FLIPFLOPs entführt euch gemeinsam mit dem Schüler Kaname in ein unerbittliches Spiel auf Leben und Tod, aus dem es kein Entkommen gibt … Werdet Teil des Darwin’s Game und stürzt euch in ein teuflisches Battle Royale!

Worum geht’s?

Ein übernatürlicher Kampf an der Grenze des Vorstellbaren. Der stinknormale Oberschüler Sudō Kaname erhält eine Einladung für die ihm unbekannte App „Darwin’s Game“. Als er die App startet, wird er in ein Game hineingezogen, in dem Spieler mit Sigils genannten übernatürlichen Kräften gegeneinander antreten. Kann der völlig verwirrte Kaname einen Weg finden, sich in Kämpfen gegen bedrohlich starke Gegner zu behaupten und zu überleben?!