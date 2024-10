Dachsteinkönig – Familux Resort: Perfekte Kombi aus Familienurlaub und Ski-Vergnügen

Das Dachsteinkönig – Familux Resort zählt zu den besten Familienhotels in Europa. Da liegt es auf der Hand, dass Eltern und Kinder im siebten Himmel sind, sobald sie die Schwelle des unvergleichlichen Erholungsresorts am Fuße des Dachsteins überschreiten. Das Dachsteinkönig – Familux Resort und das Skigebiet Dachstein West sind die perfekte Kombination für Familien, die gerne auf den Pisten unterwegs sind. Mit der Salzkammergut Wintercard (ab drei Übernachtungen gratis) erleben Familien alle Highlights der Region – und davon gibt es viele.

Was erwartet euch im Dachsteinkönig – Familux Resort?

Mama und Papa holen die Karte raus …

Denn die Salzkammergut Wintercard öffnet die Tür zu unvergesslichen Erlebnissen. Bis zu 25 Prozent Ermäßigung erhalten Familien in Museen, in den Salzbergwerken der Region, beim Shoppen und bei vielen Freizeit- und Sportaktivitäten.

Schwimmen lernen mit dem Dachsteinkönig

Raus aus den Schwimmflügeln und ab ins Wasser. Schwimmen zu können macht Kindern nicht nur Spaß, sondern ist auch für ihre Sicherheit unerlässlich. Die professionellen SchwimmtrainerInnen der Familux Swim Academy ermöglichen es den Kindern, in kleinen Gruppen mit maximal sechs Teilnehmern nach ihrem eigenen Tempo zu lernen. Viele Jahre Erfahrung stecken in der hoteleigenen Schwimmausbildung. Im flachen Becken und im warmen Wasser fühlen sich die kleinen Schwimmer wohl und freuen sich schnell über ihre Erfolge. Wer sich schon sicher im Wasser bewegt, kann im Urlaub das Froschabzeichen oder das Seepferdchen erwerben.

Outdoor-Spaß am laufenden Band

Am schönsten ist der Familien-Skiurlaub dort, wo alle von Kopf bis Fuß auf Familien eingestellt sind. Der Dachsteinkönig liegt direkt an den Pisten der Skiregion Dachstein West, dem größten Skigebiet Oberösterreichs. Für alle, die weiter hinauswollen: Mit den Dachstein West Skipässen ab 1,5 Tagen sind Skifahrer vom Salzkammergut bis in den Tennengau im Salzburger Land unterwegs. Der Skiurlaub wird in dem exklusiven Familienhotel zum Kinderspiel: Die kleinen Skihasen werden vom Hotelteam zur Skischule gebracht und wieder abgeholt. Die Skikurse – von der Windelskischule ab 2,5 Jahre bis zu den Kinderskikursen – können bequem im Hotel gebucht werden. Der Skiverleih befindet sich direkt im Haus. Der Skihang für die Kleinsten wurde im Hotelgarten angelegt. 50 Kilometer Langlaufloipen umgeben den Dachsteinkönig. Der Loipeneinstieg befindet sich hinter dem Hotel. Naturrodelbahnen, Schneeschuhwanderungen und Pferdeschlittenfahrten stehen auf dem Programm.

Nichts, das es nicht gibt

2.000 m² Spiel- und Abenteuerfläche in- und outdoor bieten alles erdenklich Mögliche für die kleinen Gäste zum Erleben und Austoben. Baden und Planschen haben hier immer Saison: Die Wasserlandschaft mit In- und Outdoorpool, Riesen-Reifen-Wasserrutsche, Kinderhallenbad und Familien-Wasserspielbereich ist bereit. „Bring your kids, find yourself“, ist das Motto der Familux Resorts. In dem luxuriösen Ambiente des Lifestyle-Hotels, bei einem grandiosen Angebot an Freizeit- und Entspannungsmöglichkeiten, erleben auch die Eltern eine Auszeit vom Feinsten. 25 ausgebildete Kids-Coaches sind im Dachsteinkönig jeden Tag von früh bis spät mit Herz und Seele für die Kinder da. Eine 1.000 m² große Wellness- und Saunalandschaft mit einem Luxus-SPA ist den Erwachsenen und der Regeneration in aller Ruhe vorbehalten. Beinahe rund um die Uhr verwöhnt die Gourmetküche die Feinschmecker. Die Suiten für Familien mit ein bis zwei Kindern und die Chalets ab fünf Personen bieten alles, was für den entspannten Familienurlaub notwendig ist.