Cyberpunk 2077 DLCs: CDPR verrät Infos zu Erweiterungen

CD Projekt Red wird mit den DLCs zu Cyberpunk 2077 ähnlich wie bei Witcher 3 verfahren. Zumindest ein Inhalt eines DLCs soll noch vor Release angekündigt werden.

Wie beim Witcher

Das Rollenspiel erscheint zwar erst am 17. September doch schon jetzt hat Präsident Adam Kicinski in einem Investoren Q&A gesagt, dass man für Cyberpunk zumindest gleich viele DLCs, wie für Witcher 3 herausbringen möchte. Wir erinnern uns kurz zurück, beim dritten Hexer-Teil gab es 16 gratis DLCs, die Gegenständen, Outfits für NPCs und auch die eine oder andere Quest beinhalteten. Die beiden Story-Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine enthielten beide mehr als zehn Spielstunden und gelten bis heute als eine der besten und fairsten Erweiterungen überhaupt. Zwar steht es noch nicht fest, aber auch bei Cyberpunk 2077 können wir ein ähnliches Vorgehen auf Gratis- und Story-DLCs annehmen. Noch vor dem Release im September werden wir von CD Projekt Red noch genauere Informationen, zu zumindest einem der DLCs bekommen. Auch eine DLC-Roadmap vor oder zu Release wäre nichts Ungewöhnliches.

Trotz der derzeitigen Corona-Krise geht CDPR davon aus, dass man den Release im September einhalten wird können. Das Spiel ist im Prinzip fertig und die Zeit wird nun für Bugfixing und Feinschliff verwendet.