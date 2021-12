Cyberpunk 2077 bekommt Anfang 2022 große Updates

Cyberpunk 2077 wird Anfang nächsten Jahres ein großes Update erleben, und eine DLC-Erweiterung befindet sich in der Entwicklung.

Über die Updates zu Cyberpunk 2077

Am 29. November veröffentlichte die Führung von CD Projekt Red eine Pressemitteilung zum Ende des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2021/22. In der Pressemitteilung heißt es vom Management des Studios, dass ein “großes Update für alle Plattformen” in der Entwicklung für Cyberpunk 2077 ist und innerhalb der ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2022/23 starten sollte. Dies würde bedeuten, dass das große neue Update für Cyberpunk 2077 irgendwann zwischen März und Mai 2022 eintreffen wird.

Darüber hinaus wird das neue Update neben der New-Gen-Version von Cyberpunk 2077 für die PS5, Xbox Series X und Xbox Series S veröffentlicht, enthüllt die neue Pressemitteilung der CD Projekt Red-Führung, nachdem sich die Version aus einem Start 2021 verzögert hat. Schließlich zeigt die Pressemitteilung, dass sich im Studio eine “Cyberpunk-Erweiterung” in der Entwicklung befindet. Es gibt keine weiteren Details zu dieser bevorstehenden Erweiterung, und sie wird nur kurz neben der neuen Generation von The Witcher 3 erwähnt. Es kann also spannend werden – was meint ihr?