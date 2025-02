Cozy-Game Tales of the Shire lässt sich Zeit, kommt Ende Juli 2025

Knapp einen Monat vor dem Start wurde die gemütliche Hobbit-Lebenssimulation Tales of the Shire verschoben und soll nun am 29. Juli veröffentlicht werden.

Zu Tales of the Shire

Dieser Titel ist im Wesentlichen ein „gemütliches Stardew Valley, aber mit glücklichen kleinen Hobbits“, ist eher 3D als 2D und fokussiert sich mehr auf das Kochen und den Genuss. Die Dorfbewohner in der kleinen Stadt des Spiels wandern herum und erledigen ihr Ding, während wir uns auf verschiedene Quests begeben und einfach das Leben in einer ruhigen Ecke der Welt leben, die „in Pastell-Erdtönen gemalt ist, mit einem schönen Kunststil, der Eindruck und Details in Einklang gleicht“. Dies ist tatsächlich das zweite Mal, dass Tales of the Shire verzögert wurde – es sollte ursprünglich in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 veröffentlicht werden – und es könnte gut gerechtfertigt sein. Nicht umsonst verschiebt das Team schon wieder, denn erste Meinungen zum Spiel waren nicht sehr überzeugt. Weder Mechanik, Dialoge noch die Charaktere hatten genügend Substanz, um beim Anspielen für Eindruck zu sorgen – das ist nichts, das das Der Herr der Ringe-Franchise braucht.

Schon frühere Games der Reihe kämpften teils brutal damit – das berühmte Hobbit-Spiel war ein Nagel im Sarg -, und insgesamt sagte man: „Bis zum Start muss noch viel mehr Arbeit geleistet werden.“ Es scheint, dass der Entwickler Wētā Workshop mit dieser Einschätzung nicht einverstanden ist. „Wir möchten, dass sich dieses Spiel wie eine warme Umarmung von Mittelerde anfühlt, und wir sorgen dafür, dass Sie sich in The Shire wie zu Hause fühlen werden, egal was Sie spielen“, schrieb Wētā. „Von Fußhaar-Styles bis hin zu den flumigsten Kuchen wird jedes Detail genau richtig sein. „Wir danken Ihnen für Ihre Geduld und können es kaum erwarten, dass Sie diesen Sommer das Leben in The Shire erleben. In der Zwischenzeit decken Sie den Tisch, polieren Sie Ihr Silber und machen Sie sich bereit für ein Festmahl, das für einen Hobbit geeignet ist!“ Ob das Spiel dann selbst auch in Hobbit-Größe daherkommt oder nur in Mini-Portionen Spaß machen wird? Wir werden es im Sommer 2025 sehen!