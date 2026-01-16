Coffee Talk Tokyo erscheint erst am 21. Mai 2026

Chorus Worldwide und Toge Productions haben Coffee Talk Tokyo verschoben. Grund: Es soll sich alles richtig anfühlen.

Warten auf Coffee Talk Tokyo

Das verschiebt Coffee Talk Tokyo von seinem zuvor geplanten Veröffentlichungsdatum am 5. März auf den 21. Mai 2026. Es wird für PlayStation 5, Xbox Series, Switch und PC über Steam verfügbar sein. Hier ist die vollständige Nachricht von Toge Productions zur Verzögerung: „Nach sorgfältiger Überlegung beschlossen Toge Productions und Chorus Worldwide, das Erscheinungsdatum des Spiels auf den 21. Mai 2026 zu verschieben.

Diese zusätzliche Zeit wird es dem Team ermöglichen, das Erlebnis weiter zu verbessern und sicherzustellen, dass sich alles richtig anfühlt, wenn die Spieler in Tokio endlich hinter den Tresen treten. Das Team arbeitet hart daran, dass Coffee Talk Tokyo die gemütliche Atmosphäre, herzliche Gespräche und die Late-Night-Vibes bietet, auf die ihr alle gewartet habt. Wir können es kaum erwarten, weitere Updates zu teilen, wenn wir uns dem Start nähern.“