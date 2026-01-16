Coffee Talk kommt nun auch für iOS und Android

Chorus Worldwide und Toge Productions werden am 20. März das ursprüngliche Coffee Talk für iOS und Android veröffentlichen.

Coffee Talk nun auch mobil

Vorbestellungen sind jetzt über den App Store und Google Play möglich. Coffee Talk ist derzeit für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC über Steam, Epic Games Store und GOG verfügbar. Worum geht’s? Es ist ein emotionaler Talking Simulator, in dem wir Kaffee zubereiten, den Geschichten einer fantasievollen, modernen Gesellschaft zuhören und Probleme mit ein oder zwei heißen Getränken lösen können. Das Spiel stellt das Leben so menschlich wie möglich dar.

Gleichzeitig treffen wir Charaktere, die mehr sind als nur Menschen. So tauchen wir ein in die Geschichten der Bewohnerinnen und Bewohner eines alternativen Seattles! Über eine dramatische Liebesgeschichte zwischen einem Elfen und einer Sukkubus oder einem Außerirdischen, der versucht, das Leben der Erdlinge zu verstehen. Diese Spiel spiegelt die Geschichten der modernen Welt wieder. Den Ankündigungstrailer zum Spiel könnt ihr euch gleich hier ansehen: