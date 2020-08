Cloud Gaming: Project xCloud startet am 15.9.2020

Ab dem 15. September könnt ihr als Xbox Game Pass Ultimate-Mitglied mehr als 100 Spiele aus der Cloud auf euren Android-Smartphones oder -Tablets (Beta) spielen – und das kostenlos. Cloud Gaming wird im ersten Schritt als Beta-Version für Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder in 22 Ländern eingeführt und ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar.

Mehr als 100 Titel aus der Cloud

Cloud Gaming, angetrieben durch Project xCloud, ist ohne zusätzliche Kosten im Xbox Game Pass Ultimate (hier geht’s zu unserem Erfahrungsbericht) ab dem 15. September verfügbar. Euch erwarten mehr als 100 hochwertige Spiele direkt aus der Cloud wie zum Beispiel Minecraft Dungeons (hier geht’s zu unserem Test), Destiny 2, Tell me Why, Gears 5, Yakuza Kiwami 2 und viele mehr. Neue Titel der Xbox Game Studios sind am Tag ihrer Veröffentlichung im Xbox Game Pass verfügbar, zukünftig auch über die Cloud.

Spielt, wo immer ihr wollt

Bei Cloud Gaming über den Xbox Game Pass Ultimate habt ihr über euer Mobilgerät Zugriff auf euer gesamtes Xbox-Spielerprofil, darunter Freundeslisten, Achievements, Controller-Einstellungen sowie Speicherstände der Spiele. Erforscht das nächste spannende Kapitel der Gears 5-Kampagne, während ihr im Zug sitzt oder bestreitet einen Destiny 2-Raid – auch wenn der Fernseher gerade blockiert ist. Darüber hinaus ermöglicht Cloud Gaming neue Couch-Koop-Szenarien auch bei Online-Titeln. So stecht ihr beispielsweise mit eurer bzw. eurem FreundIn bei Sea of Thieves (Hier geht’s zu unserem Test) in See, während ihr beide auf der Couch sitzt und via Konsole und Smartphone gemeinsam spielt.