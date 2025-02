Cirque du Soleil Kurios: Big Top Zelt wurde in Neumarx aufgestellt

Die Zeltshow Cirque du Soleil KURIOS – Kuriositätenkabinett startet in rund einem Monat in Wien – als Vorbereitung darauf wurde nun das Grand-Chapiteau Zelt auf dem Gelände an der Hermine-Jursa-Gasse in Wien | Neu Marx errichtet. Und eines ist schon jetzt klar: es wird wird ein Fest der Superlative. Bereits drei Wochen vor ihrem Start sind bereits 90.000 Tickets für das Gastspiel verkauft. Aufgrund der starken Resonanz wurden jetzt 14 Zusatzvorstellungen in der Zeit zwischen dem 30. April bis 11. Mai bekanntgegeben. Tickets für die Zusatzshows sind ab sofort erhältlich.

© Rene Brunhölzl Was erwartet euch? Im Mittelpunkt eines verborgenen, in der Vergangenheit existierenden Kosmos voller verrückter Ideen und großartiger Träume steht ein Forscher, dessen Vorstellungskraft seinen Glauben an Wunder beflügelt. Eingebettet in atemberaubende Akrobatik werden die mechanischen Marionetten dieses legendären Kuriositätenkabinetts durch außerirdische Charaktere zum Leben erweckt. Das Treiben nimmt seinen Lauf, als die skurrilen, wohlwollenden Besucher:innen das Labor mit einem Hauch von Poesie und Humor auf den Kopf stellen. 50 internationale Artisten aus 21 Ländern treten in dieser schillernden Produktion unter dem kultigen weißen Cirque du Soleil-Zelt auf. KURIOS stellt Betrachter:innen die Frage, was wäre, wenn wir die Tür zu einer Welt voller Wunder aufschließen könnten, indem wir unsere Vorstellungskraft stimulieren und uns für das Unsichtbare öffnen. Die von der Kritik euphorisch gefeierte Produktion verbindet Weltklasseartistik mit erfrischender Fantasie und Komik.