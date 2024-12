Chronicles of Light: Anbruch der Dunkelheit – Disney Edition im Test: Magisches Abenteuer

Chronicles of Light: Anbruch der Dunkelheit – Disney Edition hat mein Interesse geweckt. Ist das Abenteuer seinen Preis von 40 Euro wert? Lest den Test!

Über Chronicles of Light: Anbruch der Dunkelheit – Disney Edition

Die Ravensburger-Homepage zum Spiel vermittelt euch rasch alles Wissenswerte über Chronicles of Light: Anbruch der Dunkelheit – Disney Edition. Es handelt sich um ein Strategiespiel für ein bis vier Spieler*innen ab acht Jahren, wobei ein Spieldurchgang bis zu 60 Minuten dauern kann. Worum geht’s? Wir übernehmen die Rollen von Vaiana, Violetta, Maid Marian und Belle, was eine interessante Auswahl an Charakteren darstellt, die nicht nur für Kinder, sondern auch für erwachsene Disney-Fans ansprechend ist. Die Entscheidung, weniger bekannte Heldinnen auszuwählen, bringt frischen Wind in das Disney-Universum und hebt das Spiel von anderen ab.

In diesem kooperativen Gesellschaftsspiel planen alle gemeinsam ihre Strategie und stimmen ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten aufeinander ab. Im Spiel gibt es keine klassischen Spielzüge. Stattdessen teilen sich die Spieler*innen pro Runde mehrere Aktionen und müssen sich dazu abstimmen, welchen Teil jede Disney-Heldin beitragen soll. Alle müssen ihre Aktionen clever wählen, um Missionen zu erfüllen und Schatten-Bösewichte zu besiegen, bevor in jeder Runde die Dunkelheit anbricht. Nur wenn euch dies gelingt, bevor eure Team-Lebenspunkte auf 0 fallen oder alle Dunkelheitskarten aufgebraucht sind, könnt ihr das Spiel gewinnen.

Ein Fest für die Augen

Der erste Eindruck trügt nicht: Es ist ein wahres Juwel für alle Disney-Fans und Brettspielfans gleichermaßen! Als ich die Spielbox öffnete, war ich sofort begeistert. Ravensburger hat hier wirklich ganze Arbeit geleistet: Die Komponenten sind von höchster Qualität, und jedes Detail schreit förmlich Disney. Die Miniatur-Figuren von Vaiana, Violetta, Maid Marian und Belle sind so liebevoll gestaltet, dass man sie am liebsten in eine Vitrine stellen möchte. Das Spielbrett ist nicht nur funktional, sondern auch wunderschön illustriert – es fängt die Magie der Disney-Welten perfekt ein.

Sämtliche Materialien sind wirklich hochwertig und tragen zur immersiven Erfahrung bei. Das modulare Spielbrett besteht aus verschiedenen Teilen, die je nach Spieleranzahl und gewähltem Szenario angeordnet werden können. Dies sorgt nicht nur für eine abwechslungsreiche Optik, sondern auch für eine hohe Wiederspielbarkeit. Die Miniaturfiguren der Heldinnen sind detailliert gestaltet und verleihen dem Spiel einen besonderen Charme. Auch die dazugehörigen Karten und Marker sind ansprechend illustriert und tragen zur Atmosphäre des Spiels bei. Dementsprechend macht es Spaß, eine oder mehrere Runden Chronicles of Light: Anbruch der Dunkelheit – Disney Edition zu spielen.

Legen wir los!

Der Aufbau des Spiels ist intuitiv und schnell erledigt. Alle müssen ihre Charaktere strategisch wählen und ihre Fähigkeiten geschickt kombinieren, um die Herausforderungen zu meistern. In jeder Runde teilen sich die Figuren mehrere Aktionen, was bedeutet, dass es keine festen Spielzüge gibt. Diese Dynamik fördert die Zusammenarbeit und Kommunikation unter den Spieler*innen. Es ist wichtig, dass jeder den eigenen Beitrag plant und sich mit den anderen abstimmt, um effektiv gegen die Dunkelheit vorzugehen. Ein zentrales Element des Spiels sind die Missionen, die zu erfüllen sind. Diese reichen von der Bekämpfung von Schatten bis hin zu individuellen Quests für jeden Charakter. Jede Figur hat spezielle Fähigkeiten, die im Laufe des Spiels freigeschaltet werden können.

Dies fügt eine zusätzliche strategische Komponente hinzu, da die Spieler*innen stets im Einzelfall entscheiden müssen, wann der beste Zeitpunkt ist, um diese Fähigkeiten einzusetzen. Chronicles of Light: Anbruch der Dunkelheit – Disney Edition bietet einen spannenden Mix aus Strategie und Teamarbeit. Während des Spiels müssen alle nicht nur ihre eigenen Quests im Blick behalten, sondern auch darauf achten, dass sie gemeinsam gegen die Bedrohungen durch die Bösewichte vorgehen. Die Dunkelheitskarten bringen unvorhersehbare Elemente ins Spiel und erhöhen den Druck auf das Team. Wenn sie nicht rechtzeitig handeln, riskieren sie das Versagen ihrer Missionen. Das macht dann so richtig Spaß und fördert das Teamplay am Tisch von Anfang bis zum Schluss.

Druck & Disney

Ein weiterer Aspekt des Spiels ist der Zeitdruck. In jeder Runde habt ihr nämlich nur eine begrenzte Anzahl an Aktionen zur Verfügung – insgesamt sechs Aktionen pro Runde bei vier Personen. Diese Einschränkung sorgt für ein Gefühl der Dringlichkeit und zwingt alle dazu, strategisch zu denken und schnelle Entscheidungen zu treffen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man beim ersten Spiel Fehler macht oder fragwürdige Entscheidungen trifft – aber genau das macht den Reiz aus. Mit jeder Partie lernt ihr dazu und entwickelt bessere Strategien. Das Thema des Spiels ist durchweg Disney-inspiriert und zieht sich durch alle Elemente – von den Charakteren über das Design des Spielbretts bis hin zu den Missionskarten. Die Verbindung zwischen den verschiedenen Disney-Welten wird hier kreativ genutzt und sorgt dafür, dass sich Fans sofort wohlfühlen.

Auch wenn einige Charaktere weniger bekannt sind als andere Disney-Ikonen, bringen sie frischen Wind in das Spielgeschehen und bieten neue Perspektiven. So treten treten mehrere bekannte Disney-Bösewichte als Gegenspieler der Heldinnen auf. Zu den im Spiel vorkommenden Schurken gehören etwa Prinz John aus Robin Hood, Syndrome aus dem Pixar-Film Die Unglaublichen, Gaston aus Die Schöne und das Biest und mehr. Diese Bösewichte erscheinen als finstere Schatten, die ihr als Spieler*innen zurückdrängen müsst, um das Reich des Lichts zu retten. Zusätzlich gibt es auch weniger bekannte Schergen wie einen Nashorn-Wächter, der ebenfalls als Gegner auftritt. Die Präsenz dieser ikonischen Disney-Schurken trägt zur immersiven Disney-Atmosphäre des Spiels bei und stellt das Team jedes Mal aufs Neue vor spannende Herausforderungen!

Chronicles of Light: Anbruch der Dunkelheit – Spielmechaniken

Das Herzstück des Spiels sind die charakterspezifischen Würfel. Jede Heldin hat ihre eigenen Würfel mit unterschiedlichen Symbolen, die ihre Stärken repräsentieren. Das Würfelsystem ist einfach zu verstehen, bietet aber genug Tiefe für taktische Entscheidungen. Die Anbruch der Dunkelheit-Karten sorgen für ständige Herausforderungen und Überraschungen. Sie bringen neue Gegner ins Spiel oder lösen Ereignisse aus, die euch auf Trab halten. Dieses Element sorgt dafür, dass keine Partie wie die andere ist. Ganz so wie Betrayal at House on the Hill (zu unserem Testbericht) – zwar thematisch ganz anders, aber hey – wird hier so für einen immensen Wiederspielwert gesorgt, der den Preis von knapp 40 Euro mehr als bloß relativiert.

Gemessen an den Spielstunden, die ihr in Chronicles of Light: Anbruch der Dunkelheit – Disney Edition verbringen könnt, ist das ein absolut vertretbarer Preis! Eure Gruppe steht und fällt jedenfalls mit der Kommunikation untereinander – ganz wie in einem D&D-Tabletop-Spiel benötigt es einiges an Teamarbeit, um zum gewünschten Ziel zu kommen. Reden, reden, reden ist da die Devise! Wenn man so etwas wie einen Kritikpunkt nennen möchte, dann, dass die Spieltiefe für die Jüngeren etwas zu hoch sein könnte. Sehr junge Spieler*innen werden da wohl Hilfe und Anleitung der Älteren brauchen, wenn es um effektive Strategien geht. Aber genau das macht auch den Reiz des Spiels aus, das ist perfekt geeignet für einen Familien-Spieleabend. Und da die Spielzeit mit etwa 45 bis 60 Minuten überschaubar bleibt, bietet sich die nächste Runde gleich im Anschluss ganz von selbst an!