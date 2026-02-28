Cheat-Code: So schaltet ihr den God of War Sons of Sparta Herausforderungsmodus frei

Seit dem 13. Februar ist God of War: Sons of Sparta erhältlich (hier geht’s zu unserem Test). Das monumentale Epos, das in einer überraschenden, aber genialen Zusammenarbeit zwischen den Retro-Spezialist:innen von Mega Cat Studios und den Masterminds vom Santa Monica Studio entstanden ist, fesselt Spieler:innen rund um den Globus an die Bildschirme.

Die Sensation: Ein brandneues Update erlaubt es euch ab sofort, die Story-Sperre zu umgehen. Ihr dürft euch direkt ins Verderben stürzen!

Eigentlich hatten die Entwickler:innen vorgesehen, dass ihr den knallharten Roguelike-Herausforderungsmodus „Die Grube“ erst nach dem Abspann der Hauptgeschichte betreten dürft. In diesem Modus ist kein Durchlauf wie der andere: Ständig wechselnde Gegnerhorden und exklusive Belohnungen verlangen selbst den erfahrensten Gottbezwinger:innen alles ab.

Der geheime Code: So schaltet ihr den God of War Sons of Sparta Herausforderungsmodus jetzt frei

Ihr wollt keine Zeit verlieren und direkt eure Skills in der Grube beweisen? Dann passt auf! Ihr könnt den Modus ganz einfach im Startmenü über eine klassische Tastenkombination aktivieren. Gebt einfach folgendes ein:

↑, ↑, ↓, ↓, ←, →, ←, →, L1, R1, Touchpad

Sobald ihr die Kombination korrekt eingegeben habt, wird der Modus freigeschaltet und ihr könnt euch den unendlichen Gefahren stellen. Aber seid gewarnt: „Die Grube“ kennt keine Gnade mit unvorbereiteten Krieger:innen!