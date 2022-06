Charly Fleury’s Zweites Leben ab 30.6.2022 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Mit Charly Fleury’s Zweites Leben bringt EuroVideo Medien eine romantische Komödie voller Herz und gutem französischen Essen am 30.6.2022 auf DVD und Blu-ray in den Handel. Was euch erwartet, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s?

Erfolgreich, zielstrebig und unabhängig. Eigentlich verläuft Charly Fleurys Karriere als Chefredakteurin eines bekannten Modemagazins perfekt. Und auch in ihr Liebesleben kommt vielleicht wieder etwas mehr Schwung, immerhin hat sie gerade den charmanten Floristen Martial Toussaint kennengelernt. Doch dann bricht Charlys Leben buchstäblich zusammen: Sie verliert ihren Job, ihr Vater Jacques stirbt und vermacht ihr die Boucherie, mit der sie eigentlich nichts zu tun haben möchte – und dann ist Martial auch gar kein Florist, sondern arbeitet als Metzger in eben jener Boucherie. Während Charly das Vermächtnis ihres Vaters am liebsten schnell verkaufen möchte, sträubt sich Martial dagegen. Er ringt Charly das Versprechen ab, den Delikatessen-Laden immerhin für das Weihnachtsgeschäft noch geöffnet zu lassen. Dadurch erkennen die beiden schnell, dass sie beruflich sehr gut miteinander zusammenarbeiten. Aber klappt es für die beiden auch in der Liebe?