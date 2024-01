CES 2024: Erste Bilder vom Film Gravity Rush wurden gezeigt

Der Clip, der kurz als Teil von Sonys Grundsatzrede auf der Consumer Electronics Show geteilt wurde, zeigt einen Charakter, der von einem Gebäude sprang, ähnlich wie im Spiel. Ein kurzer Clip von einem Schauspieler, der in einem Geschirr hängt, während er in einem Motion-Capture-Anzug auftritt, wurde ebenfalls gezeigt. Es wurden keine Veröffentlichungs- oder Handlungsdetails für den Film angegeben. Gravity Rush debütierte 2012 auf der PlayStation Vita, wo es zu einem Kulthit wurde. Es würde später eine PS4-Version und eine Fortsetzung erhalten. Entwickelt von der inzwischen nicht mehr existierenden PlayStation Japan Studio, wurden die Spiele kritisch gut aufgenommen, scheiterten aber kommerziell.

Der Gravity Rush-Film soll von Anna Mastro geleitet und von Emily Jerome geschrieben werden. Mastro ist vor allem für ihre Arbeit an Musikvideos für Künstler wie Leona Lewis, Train und The Pussycat Dolls bekannt. Sonys Keynote erwähnte auch kurz den kommenden Legend of Zelda-Film und nannte ihn “eine erstaunliche Geschichte von Abenteuer und Entdeckung”. Es wurden keine weiteren Informationen über den Film zur Verfügung gestellt. Nach jahrelangen Spekulationen kündigte Nintendo im November 2023 den Legend of Zelda-Film an. Er wird von Nintendo und Sony Pictures Entertainment kofinanziert und von Nintendo und Arad Productions koproduziert. Als Produzenten dienen Shigeru Miyamoto, Vertreter und Mitarbeiter von Nintendo, und der erfahrene Hollywood-Produzent Avi Arad, der ehemalige Creative Officer von Marvel Entertainment.