Castello Königsleiten: Tolle Winterangebote laden zum Advent unterm Sternenhimmel

Das Plateau auf 1.600 Höhenmetern zwischen Hohen Tauern und Zillertaler Alpen verspricht einen weißen Advent und überdurchschnittlich viel Sonne – das Bio-Wohlfühlhotel Castello Königsleiten als einziges bio-zertifiziertes Hotel in der Zillertal Arena einen genussvollen Advent.

Die Straße auf den 1.600 Meter hohen Gerlospass schlängelt sich Kehre um Kehre den Berg hinauf. Oben wird man im Winter von überdurchschnittlich viel Schnee und Sonne begrüßt – und vom Bio-Wohlfühlhotel Castello Königsleiten**** einem Vorzeigebetriebe der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern. Gastgeberfamilie Eder hat hier ein heimeliges Urlaubszuhause geschaffen, mit Allergiker-Zimmern, einer bio-zertifizierten Küche und einer großen Spa- & Wellnesslandschaft samt Kräuter-Anwendungen aus den Bergen.

Erste Erkundigungen des Winters

Mit dem Heiligen Nikolaus laufen die Bahnen im größten Skigebiet des Zillertals an. Die 150 Pistenkilometer ziehen sich von Salzburger Land bis hinunter nach Zell am Ziller. 150 Meter von der Türe des Castello Königsleiten startet die Dorfbahn hinauf auf die Königsleitenspitze und zu traumhaft frischen Pulverpisten und Tiefschneehängen. Zum Hausskitag ist Seniorchef Hubert mit von der Partie. Auf 1.600 Metern Höhe ist auch eine geführte Schneeschuhtour durch die stille Schönheit am Rande des Nationalparks Hohe Tauern ein unvergessliches Erlebnis. Im Bio-Wohlfühlhotel Castello Königsleiten werden solche regelmäßig angeboten, ebenso wie Leih-Schneeschuhe und -Skistöcke. Dort und da lässt sich der Rückweg auch per Rodel antreten. Danach ist eine Aufwärmrunde im Hotel angesagt. Die Bio-Nachmittagsjause mit Suppe und warmen Snacks füllt leere Energiespeicher, ebenso wie der regelmäßig angebotene Kaiserschmarrn vom Grill von Juniorchef Christian. Infrarotkabine, Aroma- und Soledampfbad, Bio-Kräuter- und Finnensauna sorgen danach für noch mehr Wärme.

Advent unter dem Sternenhimmel

Verschwindet die Sonne langsam hinter dem Horizont, zeigt sich das Firmament übersäht von Sternen. Man ist dem Himmel hier tatsächlich ein gutes Stück näher. Zu den weiteren Sternstunden zählen eine Pferdeschlittenfahrt durch die tief verschneite Winterlandschaft, ein Bummel durch den kleinen Weihnachtsmarkt beim Castello oder die romantische Fackelwanderung am Heiligen Abend zur Andacht in der Christkönigskapelle. Seit lange erntet Gastgeberfamilie Eder 100 Prozent Weiterempfehlungen auf holidaycheck.de und 8,9 Punkte auf booking.com für ihre „fabelhafte“ Gastfreundschaft.