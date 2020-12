Callisto Protocol & Co.: Weltpremieren bei den Game Awards

Weltpremieren gehören zu den Game Awards wie das Amen im Gebet. So auch im Jahre 2020. Darunter fällt der Reveal von Callisto Protocol – dem Erstlingswerk des von Glen Schofield neu aufgebauten Entwicklerteams Striking Distance Studios. Im folgenden Beitrag wollen wir euch 3 dieser Weltpremieren vorstellen.

Glen Schofield – seit Beginn der Neunziger im Gaming-Geschäft – war in der Vergangenheit Director, Produzent und selbst Artist bei diversen Projekten. Darunter fallen Triple-A-Blockbuster wie die ausgewählte Titel der Call of Duty-Reihe oder Branchen-Lieblinge wie Dead Space oder Godfather II. 2019 trat er dann dem Publishers Krafton bei, die sich für die PUBG Studios und somit für PlayerUnknown’s Battleground verantwortlich zeichnen.



Unter deren Fittichen stellt er aktuell den CEO der neu formierten Entwickler-Riege Striking Distance Studios dar. Deren erstes Spiel soll eben in jenem Universum von PUBG angesiedelt sein. Allerdings mit einem doch deutlich düstereren Unterton. Im Third-Person-Singleplayer-Genre sollen Survival-Horror-Aspekte verbaut werden. Die Ziele sind nach eigenen Aussagen hoch gesteckt, wie man aus dem unten verlinkten Video vom offiziellen Youtube-Channel der Game Awards einsehen kann:

Our goal is to make the single most scariest game for PC and consoles.