Bushcraft Essentials EDCBOX – Für die Hosentasche

Die Bushcraft Essentials EDCBOX ist ein Kocher, der tatsächlich in jede Hosentasche passt. In der Wildnis überleben könnt ihr damit zwar nicht, als Gimmick für Zwischendurch eignet sich der kleine Hobo aber gut.

Essentials EDCBOX – Für die Hosentasche

Wer gerne im Freien unterwegs ist und dort auch die Nächte verbringt, kommt an kleinen Kochern kaum vorbei. Sei es für das schmackhafte Abendessen oder den Kaffe am Morgen, irgendwie müsst ihr das Essen und die Heißgetränke schließlich zubereiten. Mehr als Spielzeug den als echter Outdoor-Kocher hat Bushcraft Essentials die EDCBOX konzipiert. Der kleine Hobo ist gerade so groß, dass eine Outdoor-Tasse darauf Platz findet. Genau richtig für die erste Tasse Kaffee oder Tee, wenn man morgens aus dem Zelt kriecht.

Der Hobo besteht aus nur sieben Teilen und lässt sich, wie die großen Kocher von Bushcraft, einfach zusammenstecken. In nur wenigen Minuten ist das erledigt und der Kocher bereut zum Befeuern. Alle möglichen Brennstoffe eignen sich, um Hitze zu erzeugen. Vom einfachen Teelicht bis zu kleinen Holzstücken findet alles Platz und kann durch das Fenster im Frontelement in die Brennkammer gegeben werden. Aufgrund der geringen Größe ist die Menge an Brennmaterial natürlich beschränkt.

Ich habe Feuer gemacht

Wie vermutet, erzeugt ein kleines Teelicht nicht wirklich genügend Hitze, um eine Tasse Tee oder Kaffee auf die nötige Temperatur zu bringen. Besser funktioniert es mit einer Brennpaste oder ganz klassisch mit Holz. Gegen Wind ist der Feuerherd gut geschützt, die Seitenelemente haben lediglich am oberen Ende Löcher für ein bisschen Luftzug. Die Bodenplatte ist durchlöchert, damit der Kamineffekt entsteht und das Feuer auch brennen kann. Je nach verwendetem Material verstopfen diese aber leicht, sodass vor allem am Beginn mehrmals gepustet werden muss, um das Feuer zu starten.

Nach ungefähr zehn Minuten fing das Wasser in meiner Kaffeetasse dann zum Kochen an. Im Vergleich mit den üblichen kleinen Gaskochern also doch relativ lange. Ich glaube aber, es war nicht die Intention von Bushcraft, hier eine Alternative zu bieten. Ich glaube, man wollte einfach zeigen, wie weit sie einen Hobo schrumpfen können. Insofern hatte ich wirklich Spaß, den kleinen Helfer zusammenzubauen und ein wenig mit Feuer zu spielen. Wer in der Früh dringend einen Kaffee braucht, hat damit keine Freude. Vielleicht soll der kleine Hobo aber genau das vermitteln. In der Natur geht es doch darum, Zeit ein wenig hinter sich zu lassen und zur Ruhe zu kommen.