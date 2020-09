PS5 bringt großes Plus für PS Plus Mitglieder

Für alle Besitzer einer PS Plus Mitgliedschaft gibt es großartige Neuigkeiten: Die gesamte PS Plus Collection wird bei Launch für PlayStation 5 digital und ohne weitere Kosten zum Download bereit stehen. Damit reagiert Sony auf den großen Wert, den Konkurrent Microsoft mit seinem Game Pass Modell für Spielerinnen und Spieler bietet. Mit 18 großteils hochkarätigen Spielen erhöht Sony so die Launch-Attraktivität der heiß erwarteten fünften Generation von PlayStation, sowie auch den Wert einer PS Plus Mitgliedschaft für Fans.