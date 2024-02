Bridgerton Staffel 3 startet am 16.5.2024 auf Netflix

Es kommt endlich neues Futter für die Fans von Bridgerton – Netflix veröffentlicht Bridgerton Staffel 3 am 16.5.2024 und präsentiert auch gleich einen neuen Clip. Viel Spaß damit!

Was erwartet euch in der neuen Staffel?

Shondaland und die neue Showrunnerin Jess Brownell melden sich mit der dritten Staffel von „Bridgerton“ zurück. Penelope Featherington (Nicola Coughlan) hat ihr langjähriges Schwärmen für Colin Bridgerton (Luke Newton) nun endlich aufgegeben, nachdem sie dessen abfällige Worte über sie in der letzten Staffel mitgehört hat. Sie hat jedoch den Beschluss gefasst, dass es an der Zeit ist, einen Ehemann zu wählen, vorzugsweise einen, der ihr genügend Unabhängigkeit gewährt, um ihr Doppelleben als Lady Whistledown fernab von ihrer Mutter und ihren Schwestern fortzusetzen. Aufgrund ihres mangelnden Selbstbewusstseins scheitern Penelopes Versuche auf dem Heiratsmarkt allerdings kläglich. Colin ist in der Zwischenzeit von seinen Sommerreisen zurückgekehrt – mit einem neuen Look und einer gewissen Überheblichkeit. Doch zu seinem Leidwesen muss er feststellen, dass Penelope, die einzige Person, die ihn stets so schätzte, wie er war, ihm nun die kalte Schulter zeigt. Colin möchte die Freundschaft mit Penelope kitten und bietet ihr daher seine Hilfe in Sachen Selbstvertrauen an, damit sie einen Ehemann ergattern kann, ehe die Saison vorbei ist. Doch als seine Lektionen etwas zu viel Wirkung zeigen, muss Colin sich mit der Frage auseinandersetzen, ob seine Gefühle für Penelope wirklich nur platonischer Natur sind. Erschwerend kommt für Penelope das Zerwürfnis mit Eloise (Claudia Jessie) hinzu, die eine überraschende neue Freundschaft geschlossen hat. Penelopes verstärkte Präsenz in der High Society macht es indes zunehmend schwieriger, ihr Alter Ego Lady Whistledown weiter geheim zu halten.