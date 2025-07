Borderlands 4: Das ist Rafa!

Publisher 2K und Entwickler Gearbox Software haben einen Rafa-Gameplay-Überblick-Trailer für Borderlands 4 veröffentlicht.

Über Rafa in Borderlands 4

In der Gameplay-Übersicht von Rafa erfahren wir mehr darüber, wie er meisterhaft mit den hochmodernen Waffen umgeht, die in seinem Deadframe-Exo-Anzug aufbewahrt sind. Dieser ehemalige Tediore-Soldat ist bereit für Kämpfe in jeder Entfernung, egal ob er mit seinen Zwillings-Bogenmessern durch Feinde in Nahkampfreichweite schneidet, Mittelstreckenziele mit seinen Peacebreaker-Kanonen durchbohrt oder Löcher durch mehrere Feinde mit aufgeladenen Kugeln von seinem APOPHIS-Lanze sprengt. Borderlands 4 erscheint am 12. September für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam und Epic Games Store, gefolgt von Nintendo Switch 2 am 3. Oktober.