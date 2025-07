Borderlands 4 erscheint am 3. Oktober 2025 für Nintendo Switch 2

Gearbox hat bestätigt, dass die Nintendo Switch 2-Version von Borderlands 4 doch wesentlich früher als erwartet erscheinen wird. Gute Neuigkeiten!

Kein Warten auf Borderlands 4

In einem in den sozialen Medien geposteten Video bestätigte CEO Randy Pitchford, dass die Switch 2-Version am 3. Oktober erscheinen wird – nur drei Wochen nach PS5, Xbox und PC. Zuvor hatte Gearbox gesagt, dass die Switch 2-Version einfach „vor Ende des Jahres“ eintreffen würde. „Es ist nicht nächstes Jahr, es ist nicht einmal der Feiertag, es ist so viel vor Weihnachten, es ist so viel vor Thanksgiving“, sagte Pitchford in der Enthüllung des Veröffentlichungsdatums. Erst kürzlich gab Gearbox bekannt, dass es das Veröffentlichungsdatum von Borderlands 4 auf anderen Plattformen vom ursprünglichen 23. September auf den 12. September vorverschoben hat. Dieser Herbst wird also eine Freude für alle Shooter-Fans!