Borderlands 4: 20 Minuten Video mit Gameplay auf PS5 Pro hier ansehen

Gearbox hat eine 20-minütige Präsentation gezeigt, die sich auf Borderlands 4 konzentriert. Was erwartet uns beim Looter-Shooter?

Über Borderlands 4

Das Video, das als Teil der PlayStation State of Play-Präsentationsreihe vorgestellt wurde, dauerte 20 Minuten und zeigte das Spiel, das auf der PlayStation 5 Pro läuft. Borderlands 4 wird auch auf PC und Xbox sowie Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Diese Präsentation zeigte zwei der vier neuen Vault Hunters des Spiels, stellte einige seiner neuen Waffen vor und zeigte den neuen Planeten des Spiels, Kairos. Die gezeigten Vault-Jäger waren Vex, eine Sirene, die sich entweder selbst einschalten oder „tödliche Schatten manifestieren kann, um an ihrer Seite zu kämpfen“, und Rafa, ein Exo-Soldat, der einen Exo-Anzug trägt, der ein Waffenarsenal bilden kann. Weitere neue Funktionen, die im Spiel gezeigt werden, sind die Möglichkeit, zu gleiten und Wandklettern zu können und ein neues Fahrzeug namens Digirunner zu fahren.

Am Dienstag gab Gearbox bekannt, dass es das Veröffentlichungsdatum von Borderlands 4 vom ursprünglichen 23. September auf den 12. September vorverschoben hat. Dies löste Spekulationen aus, dass es von Rockstars Veröffentlichungsplänen für Grand Theft Auto 6 beeinflusst worden sein könnte, das ebenfalls im Besitz von Take-Two ist, aber dies wurde später von Gearbox-Chef Randy Pitchford bestritten. „Der frühe Versand von Borderlands 4 ist zu 100 % das Ergebnis von Vertrauen in das Spiel und die Entwicklung, die durch tatsächliche Aufgaben und Fehlerfind-/Behebungsraten unterstützt wird“, schrieb Pitchford auf X. „Unsere Entscheidung ist buchstäblich 0% über das tatsächliche oder theoretische Einführungsdatum eines anderen Produkts.“ Anfang dieses Monats wurde bestätigt, dass Borderlands 4 später in diesem Jahr auch auf Nintendo Switch 2 erscheinen wird.