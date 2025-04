Hier ansehen: PlayStation State of Play zu Borderlands 4

PlayStation hat angekündigt, dass die Borderlands 4 State of Play-Veranstaltung schon heute stattfinden wird. Seht sie hier gleich an!

Mehr zu Borderlands 4

PlayStation hatte zuvor angekündigt, dass Borderlands 4 im Frühjahr sein eigenes State of Play-Schaufenster bekommen wird, und jetzt hat es bestätigt, dass es diese Woche stattfinden wird. Der State of Play-Stream wird neue Gameplay- und Story-Details aus dem RPG-Shooter zeigen. „Mach dich bereit für einen tiefen Tauchgang in Borderlands 4“, heißt es in der Ankündigung für die Präsentation, geschrieben von Kreativdirektor Graeme Timmins. „Während dieses besonderen State of Play werde ich von anderen Mitgliedern des Gearbox-Teams begleitet.“

Die Borderlands 4 PlayStation State of Play-Show wird heute, am 30. April um 23 Uhr unserer Zeit live auf den Twitch- und YouTube-Kanälen von PlayStation übertragen. Gearbox hat auch angekündigt, dass das Veröffentlichungsdatum des Looter-Shooters nun zwei Wochen früher ist als zuvor festgesetzt. Gearbox-Chef Randy Pitchford kündigte in einem Video an, dass Teil vier nun am 12. September veröffentlicht wird, anstatt am zuvor angekündigten Datum am 23. September. Da freuen sich die Fans – was haltet ihr davon? Hier ist die State of Play zum Selberansehen: