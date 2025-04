Borderlands 4 kommt um zwei Wochen früher als ursprünglich

„Jetzt ändert sich das Startdatum für Borderlands 4. Wir bringen es voran. Das Startdatum ist jetzt der 12. September.“ Danke, Gearbox!

Borderlands 4 kommt früher

Die Nachricht wurde in einem Video von Gearbox Entertainment-CEO Randy Pitchford auf X bekannt gegeben. In dem Video erklärt Pitchford, dass das Spiel nun am 12. September veröffentlicht wird, anstatt am zuvor angekündigten 23. September. „Ich weiß, dass wir versprochen haben, dass Borderlands 4 Ende September kommen würde, und das Team hat sehr viel gearbeitet. Und alles läuft super. Tatsächlich läuft alles im besten Fall, das Spiel ist großartig, das Team kocht, und so ändert sich das Startdatum für Borderlands 4. Wir bringen es voran. Das Startdatum ist jetzt der 12. September.“

Pitchford erklärte auch, dass eine zuvor angekündigte PlayStation State of Play-Präsentation, die sich ausschließlich auf Borderlands 4 konzentrierte, die zuvor für den Frühling bestätigt worden war, „unmittelbar“ kommen wird (hier ist sie zum Selberansehen!) und fügte hinzu: „Es wird großartig, wir zeigen Ihnen mehr über das Spiel, als Sie jemals zuvor gesehen haben.“ Anfang dieses Monats wurde bestätigt, dass Borderlands 4 später in diesem Jahr auf Nintendo Switch 2 erscheinen wird, zusätzlich zu den zuvor angekündigten PS5-, Xbox Series X/S- und PC-Versionen.