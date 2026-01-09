Black Phone 2 ab 22.1.2026 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für Horror-Fans, die den Kinoauftritt verpasst haben – Black Phone 2 erscheint am 22.1.2026 auf DVD und Blu-ray.

Was erwartet euch in Black Phone 2?

Vier Jahre ist es her, dass der 13-jährige Finn seinen Entführer töten und ihm entkommen konnte und so zum einzigen überlebenden Opfer des berüchtigten „Greifers“ wurde. Doch tot ist nur ein Wort – und das Telefon beginnt wieder zu klingeln …

Der vierfach Oscar-nominierte Ethan Hawke (THE PURGE – DIE SÄUBERUNG) kehrt zurück in die teuflischste Rolle seiner Karriere und geht als „Greifer“ diesmal vom Jenseits aus auf einen Rachefeldzug gegen Finn (Mason Thames, DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT), indem er dessen jüngere Schwester Gwen (Madeleine McGraw, LLORONAS FLUCH) ins Visier nimmt.