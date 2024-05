Epische Szenen zu Black Myth: Wukong im neuersten Trailer

Black Myth: Wukong ist ein Action-Rollenspiel, das in der chinesischen Mythologie verwurzelt ist. Nun ist es schon bald schon vier Jahre her, dass die Ankündigung des Spiels das Internet ins Staunen gebracht hat. Das Warten hat schon bald ein Ende, am 20.August erscheint das Fantasyepos auf der aktuellen Konsolengeneration. Die Vorfreude steigt und nun haben wir einen weiteren Trailer bekommen:

Mehr zu Black Myth: Wukong

Angelehnt an die Story von “Journey to the West” begibt sich der affige Auserkorene auf eine Reise voller Herausforderungen und Wunder, um die Wahrheit hinter einer glorreichen Legende der Vergangenheit aufzudecken. Der Monkey King besitzt 72 Fähigkeiten, die wir während dem gesamten Abenteuer in verschiedensten Situationen einsetzten. Neben dem Erlernen verschiedener Stabtechniken kannst du nach Belieben unterschiedliche Zauber, Fähigkeiten, Waffen und Ausrüstungsgegenstände miteinander kombinieren, um jene siegbringende Strategie zu finden, die am besten zu einem passt. Der Monkey King besitzt ganze 72 Fähigkeiten, die wir während dem gesamten Abenteuer in verschiedensten Situationen einsetzten. Mit der Fähigkeit sich in verschiedene Kreaturen zu verwandeln, hilft uns das beim Kampf und beim Lösen von Rätseln. Erkundet eine fantasievolle chinesische Welt voller Geheimnisse, bekämpft anthropomorphe Tiere und begegnet mythologischen Wesen.

Das Spiel bietet ein actionreiches Kampfsystem, das an Spiele wie Dark Souls und Sekiro: Shadows Die Twice erinnert. Es wird ein Augenschmaus die offene Welt zu erkunden, welche Dank der Unreal Engine 5 beeindruckende Grafik mit detaillierten Umgebungen und hochwertigen Charaktermodellen bieten wird. Die Entwickler:innen vom Studio Game Science haben großes Augenmerk auf die Animationen und die Atmosphäre gelegt, um ein immersives Spielerlebnis zu schaffen. Black Myth: Wukong hat bei seiner Ankündigung viel Aufmerksamkeit und Lob erhalten, insbesondere für seine visuelle Präsentation und das ambitionierte Gameplay. Ob die Vorschuss-Lorbeeren gerechtfertigt waren erfahren wir im August.