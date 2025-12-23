Bergparadies Tagebuch (Tag 4): Abschied vom Schnee

Der letzte Tag im Bergparadies beginnt ruhig. Nach einem entschleunigten Tag, wird am Frühstücksbuffet ein letztes mal geschlemmt – ohne Zeitdruck, ohne große Pläne. Obwohl… zum perfekten Abschluss gehört ein besonderer Wunsch, noch einmal einen mysteriösen Ort in der Nähe anzusteuern. Ein kleiner Umweg auf dem Heimweg führt zu einem abgelegenen See, den ich lieber geheim halte. Es ist sicher kein Geheimtipp aber immer wenn ich da war, war ich fast alleine – und so kann es auch gerne bleiben.

Geheimer See wie aus dem Bilderbuch

Der ???-See zeigt sich wie in meinen Erinnerungen – Friedlich und winterlich. Teile der Wasserfläche sind zugefroren, rundherum liegt reichlich Schnee und diesmal ganz zu meiner Überraschung, sind Schwäne und Reiher zu besuch. Die Landschaft wirkt fast unwirklich – ruhig, weit und romantisch. Kein Trubel, keine Eile, nur Natur pur. Diese Art von Ort, an dem man stehen bleibt und den Moment genießt. Nach einem sehr entspannten Seerundgang kann man auch in ein sehr uriges Gasthaus einkehren und rasten.

Ich aber nutze diese winterliche Oase um meinen antiken Tiroler Rodel auszupacken – neugierig, ob er überhaupt noch in Fahrt kommt. Trotz Schnee reichte es leider nicht für eine g’scheite Abfahrt. Aber für ein Foto und ein bisschen Nostalgie hat es allemal gereicht.

Ein runder Abschluss

Am Ende bleibt das Gefühl, doch noch überall ein kleines Stück Winter gefunden zu haben. Keine perfekten Schneemassen aber dafür eine erholsame Zeit, viel frische Luft und das bewusste Abschalten vom Alltag.

Gerade nach einem aktiven Tagesprogramm ist es ein Luxus, in ein geräumiges, ruhiges Apartment im Bergparadies Gastein zurückzukehren. Platz zum Ankommen, zum Durchatmen, zum Ausklingenlassen. Ein temporäres Zuhause, das genau das bietet, was man nach solchen Tagen braucht.

Zum Schluss bleibt nur noch ein großes Danke an das Bergparadies Gastein für die wunderbare Möglichkeit, das Gasteinertal in all seinen Facetten zu erkunden – und im Bergparadies ein gemütliches Nest zu finden.