Bergparadies Tagebuch (Tag 3): Eintauchen & Loslassen

Der dritte Tag steht ganz im Zeichen der Entspannung. Nach einem aktiven Tag in der Natur richtet sich der Fokus nun klar nach innen – ein Thermenbesuch in der Alpentherme Bad Hofgastein steht auf dem Programm. Aber warum gerade diese Therme? Einerseits weil der Eintritt im Bergparadies-Angebot inkludiert ist und andererseits weil sie nur ein Katzensprung entfernt liegt.

Gastein ist bekannt für sein besonderes Wasser: Tief aus dem Fels tritt hier natürliches Thermalwasser hervor, das mit hoher Temperatur an die Oberfläche gelangt. In der Alpentherme wird diese ursprüngliche Kraft des Wassers spürbar gemacht – ruhig & wohltuend.

Die Wasserwelt der Alpentherme

Die Therme bietet eine nette Wasserlandschaft, die sowohl Erholungssuchende als auch Aktivgäste anspricht. Im Zentrum stehen die klassischen Thermalbecken im Innen- und Außenbereich mit angenehm warmen 34 Grad – ideal zum Treibenlassen und Abschalten. Noch wärmer wird es im Urquellbecken, dessen 37 Grad besonders wohltuend wirken und zum langen Verweilen einladen. Wer zwischendurch etwas Bewegung möchte, findet im Activitybecken regelmäßig angeleitete Wasserprogramme mit Fitness-Trainer:innen. Ergänzt wird das alles durch ein Sportbecken mit 26 Grad für alle, die im Wasser Bahnen ziehen möchten.

Ein echtes Highlight – zumindest in der Theorie – ist der große Thermalwasser-Badesee, der sogenannte „Smaragd See“. Mit rund 1.300 Quadratmetern Fläche und einer Wassertemperatur von etwa 25 Grad ist er eher ein Naturteich als ein klassisches Becken. Leider war dieser während meines Besuchs geschlossen, bleibt aber definitiv ein besonderes Merkmal der Therme.

Familienbereich mit Aquarium

Der Family-Bereich bietet ebenso ein Innen- und Außenbecken mit rund 32 Grad Wassertemperatur. Besonders charmant: ein kleines, fast verstecktes Meerwasseraquarium mitten im Bereich, das für staunende Blicke sorgt.

Für Action sorgen zwei Rutschen – eine schnelle Speedrutsche mit Zeitmessung für kleine Wettkämpfe und eine familienfreundliche Rutsche mit Lichtshow und interaktiven Touchpoints, die am Ende sogar einen Highscore anzeigt. Im Sommer ergänzt ein Kinder-Wasserpark im Außenbereich das Angebot, der im Winter natürlich geschlossen bleibt.

Femininer Rückzugsort

Ein besonderes, wenn auch für mich nicht zugängliches Angebot ist die sogenannte Ladies World. Dieser exklusive Bereich richtet sich ausschließlich an Frauen und soll mit einem eigenen Saunabereich, Ruheräumen und einer Sonnenterrasse einen geschützten Raum für Entspannung bieten – ein Konzept, das sicher viele zu schätzen wissen.

Hitze, Dampf & Kälte

Der Saunabereich lädt dazu ein, sich durch unterschiedliche Temperatur- und Erlebniskammern zu bewegen. Innen finden sich unter anderem eine wohlduftende Zirbensauna, ein Dampfbad sowie eine Solegrotte. Die Sternen-Licht-Sauna schafft mit sanfter Beleuchtung eine besonders ruhige Atmosphäre, während die Gletscher-Eis-Lounge für die nötige Abkühlung sorgt.

Auch im Außenbereich wird einiges geboten: von der Alpen-Loft Sauna über die Tauern-Erlebnis Sauna und das Sanarium in der Stollensauna bis hin zur Cascadia und der finnischen Kristallsauna. Abwechslung ist garantiert – egal, ob man es sanft oder richtig heiß mag.

Ein Tag den man wiederholen mag

Nachdem ich einen Großteil des Angebots ausgiebig getestet habe, bleibt ein ehrliches Fazit: Die Alpentherme Bad Hofgastein ist eine schöne, umfangreiche und tolle Therme – besonders, wenn der Eintritt bereits inkludiert ist. Im direkten Vergleich mit dem Tauern Spa in Zell am See/Kaprun (Slzb), das nur eine halbe Stunde entfernt liegt oder dem weit entfernten Aqua Dome in Längenfeld (Tirol), wirkt die Alpentherme jedoch etwas schwächer. Trotzdem hat sie mit dem Thermalwasser-Badesee – der vielleicht meine Meinung ändern würde – ein besonderes Alleinstellungsmerkmal, das neugierig macht.

Mir persönlich fehlt ein Salzwasserbecken und die Aufteilung des Angebots ist etwas chaotisch, aber sonst ist die Therme ein tolles Erlebnis – vorallem wenn´s in der Buchung dabei ist.

Zurück ins Bergparadies

Vollkommen entspannt geht es zurück ins Bergparadies Gastein. Die Nassen Schwimmsachen hängen am Balkon zum trocknen (oder einfrieren). Und für mich selbst geht es wiedermal unter die angenehme Regenwalddusche – ich könnte ewig schwärmen. Nach einem derart entspannten Tag, bin ich bereit für einen geheimen Ausflug im nächsten Tagebuch Eintrag.