Below Deck Staffel 11 startet am 6.2.2024 auf Hayu

Gute Nachrichten für alle, die von Below Deck nicht genug bekommen – der Streamingdienst Hayu startet die Below Deck Staffel 11 am 6. Februar dieses Jahres. Kapitän Kerry Titheradge wechselt von Below Deck Adventure, um die M/Y St. David zu steuern. Außerdem kehren Chief Stew Fraser Olender und der führende Decksmann Ben Willoughby für die neue Staffel zurück. Zu den neuen Crewmitgliedern gehören zusätzlich Chefkoch Anthony Iracane, Bootsmann Jared Woodin, die Deckshände Sunny Marquis und Kyle Stillie sowie die Stewards Cat Baugh, Xandi Olivier und Barbie Pascual.

In dieser Staffel zu sehen:

Kapitän Kerry tauscht die nordische See gegen das kristallblaue Wasser und die atemberaubenden Wasserfälle der geschichtsträchtigen Insel Grenada ein. Als disziplinierter und fairer Anführer verfügt Kapitän Kerry über 30 Jahre Erfahrung im Bootsbetrieb und hat fast zwei Jahrzehnte in der Segelschifffahrt verbracht. Als er das erste Mal die St. David betritt, verlässt sich Kapitän Kerry auf die zurückkehrenden Crewmitglieder Stew Fraser Olender und Ben Willoughby, um der neuen Mannschaft den Weg auf dem riesigen 197-Fuß-Schiff zu zeigen.

In seiner zweiten Saison als Chefkoch gelobt Fraser, ein strengerer Anführer zu sein, indem er mehr delegiert und keine Freundschaften zu seinen Stewards entwickelt. Doch sein neuer Führungsstil reicht möglicherweise nicht aus, um die starken Persönlichkeiten in seiner Abteilung zu bändigen. An Deck führt Bens Erfahrung mit dem Schiff zu einem Zerwürfnis mit seinem Bootsmann, Jared.

Währenddessen hofft der französische Chefkoch Anthony der Kombüse neues Leben einzuhauchen. Doch eine unordentliche Küche bringt die Stimmung zwischen ihm und Kapitän Kerry fast zum Überkochen. Zwischen aufkeimenden Romanzen an Board, explosiven Nächten und dem Drama in den einzelnen Abteilungen läuft auf Grenada nicht alles glatt.