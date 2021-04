Behind the Scenes von The Witcher Season 2

Das Witcher-Videospielfranchise begeistert Fans rund um die Welt – mit der Netflix Originals Production The Wichter wurde ein neuer Kanal erschlossen, der sich ebenfalls großer Beliebtheit erfreut. Schon kurz nach Ende der ersten Staffel wurde eine zweite angekündigt. Nun gibt es erste Einblicke in die Produktionsarbeiten von The Witcher Season 2, die wir gerne mit euch teilen möchten. Durchs Programm führt Showrunner Lauren Schmidt Hissrich und mittendrin, statt nur dabei ist erneut Henry Cavill in der Rolle des Protragonisten Geralt von Riva. Viel Spaß damit!