Badia Hill: Exklusives Food & Boutique Hotel in den Dolomiten

In traumhafter Lage in den Dolomiten empfängt das Food & Boutique Hotel Badia Hill Fein-Geister von nah und fern, die gutes Essen und edle Getränke lieben. Es lohnt sich in jeder Hinsicht, diesem luxuriösen Rückzugsort einen Besuch abzustatten und Entspannung, Abenteuer und hochwertige Gastronomie bis ins kleinste Detail zu erleben.

Was erwartet euch im Hotel Badia Hill?

Kulinarische Exzellenz ist das Signature des Badia Hill. Die Gastgeber Marco Verginer, Küchenchef, und Michaela Mair, Sommelière, geben hier ihrer Lebensphilosophie Raum und Zeit: Essen ist die Quelle des Glücks. Die Leidenschaft und Hingabe der beiden Hoteliere spiegelt sich in jedem Gericht und jedem Schluck Wein wider. Unvergessliche Genusserfahrungen sind im Badia Hill die besten Begleiter durch jeden einzelnen Urlaubstag. Von früh bis spät, von frischen Köstlichkeiten zum Frühstück über das gemütliche Bistro Badia Hill für einen Abend zu zweit, mit Freunden oder Familie, von der Lounge Bar über den Cigar Room bis hin zum Herzstück des Hotels – dem Ristorante Porcino. Raffiniert zelebriert das Porcino den Steinpilz im Gourmetmenü von Küchenchef Marco. Michaela begleitet die Hommage an das „Gold der Dolomiten” mit sorgfältig ausgewählten Weinen, die die authentischen und kostbaren Aromen dieser seltenen und geliebten Delikatesse unterstreichen. Von den besten Südtiroler Weinen bis hin zu den edelsten italienischen und internationalen Tropfen widmet sich Michaela mit viel Wissen dem besonderen önologischen Erlebnis für ihre Gäste.

Der gute Geschmack geht im Badia Hill noch einen Schritt weiter. Er reicht bis ins Spa. Nüsse und Tee, ja die gibt es auch im Badia Hill. Hier wartet aber auch eine Spa-Bar mit exklusiven Cocktails, Gin & Tonic, Bieren und alkoholfreien Getränken darauf, die Stunden am Pool zu versüßen. Wenn sich der Gusto meldet, dann schmecken kleine Feinheiten, süß oder herzhaft – und auch dafür muss man das Spa nicht verlassen. Denn es ist viel zu schön im Roof Top Spa mit 360 Grad Blick. Von den Morgenstunden bis zum Sonnenuntergang lädt der beheizte Pool mit Blick auf den Sasso Santa Croce zum Entspannen ein. Biosauna und Dampfbad bieten Momente puren Wohlbefindens. Im Wellness-Wohnzimmer in ein bequemes Sofa sinken und ein Buch lesen, die großen Fenster geben den Blick auf die Dolomiten frei, auf der Sonnenterrasse die Sonne und die frische Luft genießen und die Schönheit der Berge bewundern. Es ist schon ein besonderer Ort, der auf dem Rooftop des Badia Hill geschaffen wurde.

Wenn der Spätsommer und der Herbst die Dolomiten in prächtige Farben tauchen, dann ist es im Badia Hill traumhaft. Das Boutique-Hotel liegt in unmittelbarer Nähe zu bekannten „Sehenswürdigkeiten” wie dem Heiligkreuzkofel, dem Lagazuoi See oder dem Hochland der Gardenaccia. Und es gibt noch viel mehr Naturschönheiten und Hütten für ein entspanntes Bergerlebnis. Herbstwanderungen oder mit den hoteleigenen E-Bikes die Gegend erkunden. Mit einem Almfrühstück mit frisch gebackenem Brot, selbstgemachtem Käse, Almbutter und frischer Milch in den Tag starten. Bis in den Spätherbst liegen den Naturliebhabern die Dolomiten zu Füßen. Das Auto braucht hier niemand. Leichte Spaziergänge, anspruchsvolle Wanderungen und Radtouren starten vom Hotel aus.

33 Zimmer in fünf Kategorien verleihen dem Rückzugsort Badia Hill viel Stil. Wer Wert auf exklusive Details legt, wird begeistert sein. Ob hausgemachte Pralinen, Weinkühlschränke oder private Saunen und Whirlpools, das gewisse Etwas darf nicht fehlen. Jedes Zimmer verfügt über einen Balkon mit Blick auf die Dolomiten, der einen die Besonderheit dieses Ortes förmlich „vor Augen führt”.

Michaela und Marco haben sich beim Arbeiten in einem Zwei Sterne Restaurant in Südtirol kennengelernt. Schnell war den beiden klar: „Aus uns kann was werden.” Und so haben sie 2022 ihren gemeinsamen Traum realisiert: Ein neues Hotel mitten in den Bergen, in dem sich (fast) alles um das Essen und Trinken dreht.