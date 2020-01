Bad Boys for Life – Kritik zum dritten Teil der Actionreihe

Bad Boys for Life ist ein richtig guter Actionfilm geworden und hat alles, was von einem Blockbuster zu erwarten ist. Die Story ist zwar nicht oscarverdächtig, aber ausreichend spannend, um einen guten Rahmen zu setzen. Es gibt genügend Verfolgungsjagden und Explosionen, sodass der Schauwert ebenfalls ziemlich hoch ist. Miami als Kulisse steht ohnehin außer Zweifel. Die Metropole am Atlantik bietet mit ihrer grandiosen Skyline, den vielen schönen Villen und dem lateinamerikanischen Einschlag den perfekten Hintergrund für eine lockere Cop-Story.

Will Smith und Martin Lawrence machen den Film aber erst zu dem was er ist. Eine Hommage an die guten Actionfilme der 1990er und 2000er Jahre, als noch wenig CGI zum Einsatz kam und dafür jede Menge Autos verschrottet wurden. Klar ist auch hier der technische Fortschritt zu spüren und die Porschefahrt zu Beginn der Zeit angepasst. Dennoch fügt sich alles runder zusammen und wirkt wie aus einem Guss. Und natürlich sind die Dialoge zwischen Smith und Lawrence nicht immer politisch korrekt oder gendergerecht. Sie werden aber mit der nötigen satirischen Distanz gebracht und sorgen für jede Menge Lacher im gesamten Publikum.