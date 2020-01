Gewinnspiel: Wir verlosen Bad Boys for Life Kinogutscheine & Goodies

Anlässlich des Kinostarts am 17.1.2020 verlosen wir in Kooperation mit Sony Pictures Entertainment 1 x 2 Bad Boys for Life Kinogutscheine und coole Goodies. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1 x 2 Bad Boys for Life Kinogutscheine

1 x T-Shirt

1 x Beanie

1 x Bauchtasche

Kurzinhalt

Die Bad Boys Mike Lowrey (Will Smith) und Marcus Burnett (Martin Lawrence) sind gemeinsam zurück für einen letzten großen Ritt in der mit Spannung erwarteten Actionkomödie Bad Boys for Life.

Neben Will Smith („Aladdin“, „Suicide Squad“) und Martin Lawrence („Beach Bum“) spielen in Bad Boys for Life u.a. Vanessa Hudgens („Spring Breakers“, „Machete Kills“), Alexander Ludwig („Vikings“, „Lone Survivor“), Charles Melton („Riverdale“), Paola Nunez, Kate Del Castillo („Keine gute Tat“), Nicky Jam und Joe Pantoliano („Matrix“, „Memento“). Die Regie übernahmen Adil El Arbi und Bilall Fallah. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Joe Carnahan and Chris Bremner. Der Film wurde produziert von Jerry Bruckheimer und Will Smith. Als Executive Producer zeichnen Doug Belgrad, Barry Waldman, Chad Oman und Mike Stenson verantwortlich.