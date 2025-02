Avowed: Keine Level-Skalierung, dafür Bugs zum Release des Spiels

Obsidian Entertainment betreibt Erwartungsmanagement, wenn es um Avowed geht. Feinde haben ihren eigenen Level, und Bugs sind zu erwarten.

Was los, Avowed?

Schon bald ist es so weit, und Obsidian-Spieldirektorin Carrie Patel möchte, dass wir vernünftige Erwartungen haben: Nein, Avowed wird keine feindliche Skalierung haben, obwohl es sich anhört, als ob das Spiel etwas Jank enthalten könnte. “Feinde skalieren nicht mit eurem Level”, sagt Patel in einem neuen Schnellfeuer-Interview mit MinnMax deutlich. Das mag überraschen – die Level-Skalierung wird immer häufiger, wie RPGs wie Cyberpunk 2077 und Diablo 4 zeigen. Weniger überraschend als der Mangel an Level-Skalierung des Spiels ist jedoch die Tatsache, dass Avowed beim Start einige Fehler haben könnte – trotz mehr Zeit zur Entwicklung.

Schließlich weiß etwa Bethesda, was es heißt, zum Release eines Titels viele Bugs mitzubringen, aber auch Ubisoft und andere können ein Liedchen davon singen. Nobody is perfect! Das heißt, Bugs waren schon immer Teil des Spielens, und einige Leute waren immer etwas genervt deswegen. Allerdings muss man gleichzeitig erwähnen: So richtig unspielbar war schon länger kein Game mehr, wenn man mal von Cyberpunk 2077 zum Start auf PS4 absieht. „Man muss Holpriges akzeptieren, um etwas Lustiges und Kreatives zu tun”, sagt Patel zu MinnMax. Wir werden herausfinden, wie “lustig und kreativ” Avowed dann tatsächlich ist, wenn es am 18. Februar 2025 veröffentlicht wird.