Avatar Legends: The Fighting Game erscheint im Sommer 2026

Avatar Legends: The Fighting Game wurde auf der New York Comic Con angekündigt und hat bereits ein Erscheinungsdatum im Sommer 2026.

Mehr zu Avatar Legends: The Fighting Game

Der Entwickler, Gameplay Group International, enthüllte einen Trailer mit einigen „Pre-Alpha-Aufnahmen“, die Street Fighter ähneln, aber mit Lieblingscharakteren aus dem Avatar-Franchise. Nun können wir endlich die Frage beantworten, wer in einem Kampf zwischen Aang und Korra gewinnt. Laut der Steam-Seite wird das Spiel bei der Veröffentlichung 12 Charaktere bieten und auf saisonaler Basis mehr einführen. Während das Gameplay immer noch wie ein Rohentwurf aussieht, hat der Entwickler bereits ein einzigartiges Kampfsystem detailliert beschrieben, das ein „Flow-System“ und Support-Charaktere enthält, die besondere Moves ermöglichen. Avatar Legends: The Fighting Game wird auch die „Energie klassischer Kampfspiele“ haben und wurde mit dem Fokus auf „Flow, Reaktionsfähigkeit und Online-Integrität“ entwickelt.