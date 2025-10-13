Avatar Legends: The Fighting Game erscheint im Sommer 2026
Avatar Legends: The Fighting Game wurde auf der New York Comic Con angekündigt und hat bereits ein Erscheinungsdatum im Sommer 2026.
Der Entwickler, Gameplay Group International, enthüllte einen Trailer mit einigen „Pre-Alpha-Aufnahmen“, die Street Fighter ähneln, aber mit Lieblingscharakteren aus dem Avatar-Franchise. Nun können wir endlich die Frage beantworten, wer in einem Kampf zwischen Aang und Korra gewinnt. Laut der Steam-Seite wird das Spiel bei der Veröffentlichung 12 Charaktere bieten und auf saisonaler Basis mehr einführen. Während das Gameplay immer noch wie ein Rohentwurf aussieht, hat der Entwickler bereits ein einzigartiges Kampfsystem detailliert beschrieben, das ein „Flow-System“ und Support-Charaktere enthält, die besondere Moves ermöglichen. Avatar Legends: The Fighting Game wird auch die „Energie klassischer Kampfspiele“ haben und wurde mit dem Fokus auf „Flow, Reaktionsfähigkeit und Online-Integrität“ entwickelt.
Zusammen mit Combos und einem Galeriemodus wird das Spiel Crossplay haben und auf PS4, PS5, Xbox Series X und S, Nintendo Switch 2 und Steam verfügbar sein. Für diejenigen, die Kampfspiele eher kalt lassen, wird die kommende Veröffentlichung auch einige Originalinhalte durch ihre Einzelspieler-Kampagne enthalten. Alternativ können wir auf Paramounts Hochklasse-Rollenspiel warten, das auf dem Cartoon basiert, ohne konkretes Erscheinungsdatum. Was Avatar Legends: The Fighting Game angeht, so gibt es hier viel vielversprechend mit der vielfältigen Besetzung von Charakteren des Franchise und der Erfahrung des Entwicklers mit anderen Kampfspielen. Zumindest ist es nicht derselbe Entwickler, der uns den letzten Eintrag namens Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance beschert hat. Was haltet ihr von dieser Ankündigung?