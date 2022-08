Kommt ein Avatar: The Last Airbender-Spiel namens Quest for Balance?

Angeblich kommt mit Quest for Balance ein neues Avatar-Spiel für PlayStation heraus. Lest mehr dazu gleich hier!

Mehr zur Quest for Balance

Das neue Spiel in dem Avatar-Franchise mit dem Untertitel Quest for Balance wurde vor seiner Ankündigung auf Amazon Japan gelistet und wird laut dem Einzelhändler voraussichtlich schon am 8. November veröffentlicht. Abgesehen vom Herausgeber GameMill Entertainment, der am besten für die Veröffentlichung von Spielen wie Nickelodeon All-Star Brawl und Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues bekannt ist, werden auf dieser aufgelisteten Amazon-Seite nicht viele Informationen geteilt. Bereits im Februar berichtete die Website Avatar News erstmals über ein Nickelodeon-Avatar-Konsolen-RPG-Spiel in der Entwicklung.

Es wurde berichtet, dass es auf der Aang-Ära basieren und viel früher als erwartet veröffentlicht wird. Dies stimmt nun mit den jetzigen Berichten überein! Dies wird Avatars erstes Spiel seit dem Spiel The Legend of Korra aus dem Jahr 2014 sein, das von PlatinumGames entwickelt wurde, das am besten für die Bayonetta-Serie und NieR:Automata bekannt ist. Ein rundenbasiertes RPG-Handyspiel ist auch in der Mache, und zwar mit dem Titel Avatar: Generations (wir berichteten bereits). Dieser Titel wird von Square Enix London Mobile und Navigator Games entwickelt. Es wurde kürzlich angekündigt, dass das Team den neuen Titel im August in verschiedenen Regionen ausrollen will. Mal sehen, wann es offizielle Infos gibt!