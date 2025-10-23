Avatar: Frontiers of Pandora bekommt New Game+ und mehr

Ubisofts Abenteuerspiel Avatar: Frontiers of Pandora aus dem Jahr 2023 (zu unserem Testbericht) erhält einen neuen Third-Person-Modus und einen New Game+-Modus.

Über Avatar: Frontiers of Pandora

Vor der Veröffentlichung des Films Avatar: Fire and Ash wird das Spiel am 5. Dezember ein neues Update erhalten, das die neuen Modi kostenlos hinzufügt. Wir erinnern uns: Frontiers of Pandora ist ein Ego-Shooter, in dem die Spieler die Kontrolle über ein Na’vi-Waisenkind übernehmen, während sie gegen die Resources Development Administration kämpfen, die die natürlichen Ressourcen ihrer Heimat ausnutzen wollen. Das neue Update – schon eine Weile in Arbeit – ermöglicht es den Fans, „auf Knopfdruck“ zu einer Third-Person-Perspektive zu wechseln, so dass sie spontan zwischen Ego- und Third-Person-Gameplay wechseln können. Laut Ubisoft hat Entwickler Massive Entertainment die Animationen, die Steuerung, den Ton und die Kamera des Spiels überarbeitet.

Kein Wunder, denn dass soll sicherzustellen, dass sich der Third-Person-Modus richtig anfühlt. Der New Game+-Modus lässt uns unterdessen die Geschichte wiederholen, während wir unser gesammeltes Inventar und alle Fähigkeiten behalten. Feinde sind schwerer zu besiegen, und es gibt Zugang zu einem neuen Fähigkeitsbaum und leistungsfähigerer Ausrüstung. „Wir haben uns Avatar Frontiers of Pandora immer als eine lebendige Welt vorgestellt, die sich mit unseren Spielern entwickelt“, sagte Kreativdirektor Omar Bouali in einer Erklärung. „Dieses Update ist eine Feier der Leidenschaft unserer Community und wir sind unseren Spielern für ihre Unterstützung dankbar – es bedeutet unserem Team die Welt.“