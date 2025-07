Ganz großes Kino: Avatar: Fire and Ash bekommt ersten Trailer

Der erste Trailer zu Avatar: Fire and Ash, das im Dezember in die Kinos kommt, wurde nun online veröffentlicht.

Über Avatar: Fire and Ash

Es zeigt Camerons neuestes Werk mit einem Blick zurück auf den Ort, an dem die Serie war, der über dem außerirdischen Mond schwebt und zu den Meeren zurückkehrt. Es gibt Szenen mit dem walähnlichen Payakan, die ein Highlight von Avatar: The Way of Water – zum Trailer – waren, zusammen mit einigen schönen neuen Lebewesen, die Luftschiffe fliegen. Aber der eigentliche Fokus liegt auf dem Asche-Clan, der nicht besonders daran interessiert zu sein scheint, sich mit Jake und seiner Na’vi-Frau Neytiri (Zoe Saldana) zu verbünden. Der Trailer bietet einen ersten Blick auf ihren Anführer Varang (Oona Chaplin), der Jake und Neytiris Adoptivtochter Kiri (Sigourney Weaver) warnt, dass „diese Göttin hier keine Herrschaft hat“.

Das ist ein Hinweis auf Kiris einzigartige Bindung zur Großmutter Eywa, die es ihr ermöglicht hat, sich mit Tieren auf Pandora zu verbinden. Varang wird vermutlich auch eine große Bedrohung für Jake und Neytiris Adoptivsohn Spider (Jack Champion) sein, der im Trailer in Gefahr zu sehen ist. Obwohl er unter den Na’vi lebt, kann er auf Pandora nicht natürlich atmen und muss sich auch mit seinem biologischen Vater Colonel Miles Quaritch (Stephen Lang) auseinandersetzen, der im ersten Film von Neytiri getötet wurde. Quaritch ist wieder in einem Na’vi-Körper und sucht immer noch nach Rache, scheinbar arbeitet er mit Varang zusammen, da er in den gleichen leuchtend roten Farben gemalt ist. Avatar: Fire and Ash wird am 19. Dezember in die Kinos kommen.