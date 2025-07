Avatar: Frontiers of Pandora – das erwartet uns im Third-Person-Update

Ubisoft und Massive Entertainment werden am 5. Dezember ein Update für Avatar: Frontiers of Pandora veröffentlichen. Es ist zwar noch eine Weile hin, aber da kommt was – hier geht’s zu unserem Test!

Zum Frontiers of Pandora-Update

Dieses Update wird einen optionalen Perspektivenmodus für eine dritte Person sowie einen „New Game+“-Modus hinzufügen, kündigten die Unternehmen an. „Wir haben uns Avatar: Frontiers of Pandora immer als eine lebendige Welt vorgestellt, die sich mit unseren Spielern entwickelt“, sagte Omar Bouali, Kreativdirektor von Massive Entertainment. „Dieses Update ist eine Feier der Leidenschaft unserer Community und wir sind unseren Spielern für ihre Unterstützung dankbar. Es bedeutet unserem Team die Welt.“ Im Third-Person-Modus können die Fans Pandora auf Knopfdruck aus einer neuen Perspektive erleben. Ob es darum geht, die Westgrenze zu erkunden, gegen die RDA zu kämpfen oder einfach die Ansichten zu genießen, der Third-Person-Modus bringt ein neues Gefühl von Größe, Freiheit und Immersion.

Das Entwicklungsteam hat Animationen, Bedienelemente, Audio- und Kamerasysteme überarbeitet, um sicherzustellen, dass sich das Erlebnis nahtlos und intuitiv anfühlt. New Game+ bietet eine neue Herausforderung für erfahrene Fans, die tiefer in die Welt von Pandora eintauchen möchten. Wir können die Geschichte von Avatar: Frontiers of Pandora wiederholen, während wir unser Inventar und alle Fähigkeiten behalten, uns härteren Feinden stellen und einen brandneuen Fähigkeitsbaum und mächtigere Ausrüstung freischalten. Dieses neue Update folgt den Post-Launch-Inhalten von Avatar: Frontiers of Pandora, einschließlich zweier Story-Pakete (die in New Game+ nicht verfügbar sind):

The Sky Breaker , wo wir an den großen Na’vi-Spielen teilnehmen und die Zakru-Migration miterleben

, wo wir an den großen Na’vi-Spielen teilnehmen und die Zakru-Migration miterleben Secrets of the Spires, die eine atemberaubende Bergregion vorstellt, die den Nervenkitzel des Banshee-Fluges erhöhen soll

Seit dem Start gab es auch Updates zur Lebensqualität, darunter ein überarbeitetes Nachschlagewerk, einen flüssigeren 40-Frames pro Sekunde-Modus und einen neu ausbalancierten Kampf. Seht euch gleich einen neuen Trailer an: