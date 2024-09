Ausgezeichnete Lehrlingsausbildung im Ratscher Landhaus

„Jobs mit Aussicht“ – die gibt es im Ratscher Landhaus. Das Wein- und Wellbeing Hotel wurde von den gastgewerblichen Fachverbänden und Fachgruppen der Wirtschaftskammern Österreichs zum „Ausgezeichneten Lehrbetrieb im Tourismus in der Steiermark“ gekürt. Die beiden Gastgeber:innen Andreas und Michaela Muster engagieren sich seit langem besonders intensiv in der Lehrlingsausbildung. Die aktuelle Auszeichnung ist eine Art „Gütesiegel“ für Auszubildende. Damit können sich Lehrlinge auf einen Ausbildungsplatz verlassen, bei dem unter anderem das erfolgreiche Miteinander im Mittelpunkt steht. Eine starke und sichere Zukunft des Tourismus liegt Andreas und Michaela Muster am Herzen. Was die beiden in den letzten 15 Jahren aus ihrem Ratscher Landhaus gemacht haben, kann sich sehen lassen und wurde mit der „Auszeichnung für unternehmerische Leistung“ der WKO geehrt: Aus dem einstigen Gasthaus ist eine innovative und exklusive Wellbeing-Oase mit 42 Zimmern inmitten der Weinberge entstanden, die vom Wirtschaftsstandort Steiermark nicht mehr wegzudenken ist.

Angesichts der aktuellen Schlagzeilen, dass die Tourismusbranche mit sinkenden Lehrlingszahlen zu kämpfen hat, sagt Michaela Muster:

„Wir investieren täglich in die Ausbildung junger Menschen, indem wir ihnen nicht nur attraktive Karrierechancen und umfassende Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen, sondern auch faire Arbeitsbedingungen und flexible Ausbildungsmodelle bieten. Mit unserem Programm „Gastrovibes“ beispielsweise ermöglichen wir Schülerinnen und Schüler, schon früh in die Welt der Hotellerie hinein zu schnuppern und erste praktische Erfahrungen zu sammeln. Wir begleiten und fördern junge Talente mit großem Engagement, denn wir wissen, wie wichtig es ist, den Nachwuchs für die Branche zu begeistern und nachhaltig zu unterstützen. Durch eine moderne und praxisnahe Ausbildung wollen wir sicherstellen, dass die nächste Generation bestens gerüstet ist, um in der dynamischen und international ausgerichteten Tourismusbranche erfolgreich zu sein. Es ist uns ein großes Anliegen, dass sich unsere Lehrlinge nicht nur fachlich, sondern auch persönlich weiterentwickeln und so die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere im Tourismus mitbringen“.

Aber nicht nur das Hotel wurde dieses Jahr ausgezeichnet

Eva Ferk, Hotel- und Restaurantfachlehrling im Ratscher Landhaus, hat sich in Klagenfurt mit den besten Lehrlingen Österreichs bei den Juniorskills Austria – dem Bundeslehrlingswettbewerb für Tourismusberufe – gemessen. Die angehende Restaurantfachfrau wurde mit der Goldmedaille ausgezeichnet und das bei einem Wettbewerb, bei dem 81 Lehrlinge aus ganz Österreich teilgenommen haben.

Michaela Muster, Gastgeberin im Ratscher Landhaus, ist stolz auf „ihren“ Lehrling Eva Ferk: „Die Lehrlingsausbildung hat goldenen Boden. Bei uns werden die Gastronom:innen von morgen ausgebildet. Besonders wichtig ist es uns, den jungen Menschen die Freude an der Arbeit im Tourismus zu vermitteln“, so die Chefin des Wein- und Wellbeing-Hotels an der Südsteirischen Weinstraße.

Dass Michaela und Andreas Muster für ihren Beruf brennen, zeigt sich nicht nur in der engagierten Lehrlingsausbildung. Mit ihrem Projekt Gastrovibes, dem Berufsorientierungstag für Mittelschüler:innen, geben Andreas und Michaela Muster den jungen Menschen Einblicke in die Arbeit im Tourismus und zeigen, wie toll ein Job in der Gastronomie und Hotellerie ist.