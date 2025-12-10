Assassin’s Black Flag Resynced wird wohl bei den Game Awards vorgestellt

Eine Auflistung für das lang erwartete Assassin’s Creed Black Flag Resynced-Remake ist auf der PEGI-Website erschienen. Was heißt das?

Die Suche nach „Assassin’s Creed“ auf der Website des europäischen Bewertungsausschusses findet eine neue Auflistung namens Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Es wurde noch keine schriftliche Beschreibung mit der Auflistung bereitgestellt, was bedeutet, dass nicht klar ist, für welche Plattformen das Spiel veröffentlicht wird. Die einzigen Informationen, die zur Verfügung gestellt werden, sind eine PEGI 18-Bewertung und Tags, die besagen, dass das Spiel Gewalt, Schimpfwörter und In-Game-Käufe enthalten wird.

Da die Game Awards am Donnerstag stattfinden, deuten die Zeichen auf eine mögliche offizielle Ankündigung während der Veranstaltung hin. Wenn es passiert, wird es endlich ein Spiel bestätigen, das seit einiger Zeit Gegenstand zahlreicher Berichte und Gerüchte ist. Ubisoft muss noch bestätigen, dass es ein Black Flag-Remake gibt, obwohl seit zwei Jahren Berichte über seine Existenz die Runde machen. Verschiedenste Quellen haben immer wieder für kleine Bestätigungen gesorgt, und das heißt, dass Ubisoft nun mit einer Ankündigung dran ist!