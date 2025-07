Das ist alles neu im Assassin’s Creed 4: Black Flag Remake

Inzwischen ist Ubisofts geplantes Remake von Assassin’s Creed 4: Black Flag eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse im Gaming.

Zum Black Flag Remake

Nicht nur ein Sammlerhersteller, der mit Ubisoft in Verbindung steht, enthüllte es bereits, sondern der Protagonist des Spiels bestätigte es auch bei einer Veranstaltung. Obwohl es noch keine offizielle Ankündigung von Ubisoft gibt, hat die Steam-Seite des Spiels anscheinend die Verbesserungen veröffentlicht, die im kommenden Remake enthalten sind. Was enthüllt wurde, ist höchstwahrscheinlich nicht die vollständige Liste der Verbesserungen und neuer Ergänzungen, die Ubisoft möglicherweise einbeziehen wird, aber es ist ein guter Indikator dafür, wohin die Reise damit gehen wird. Das Update der Steam-Seite von Assassin’s Creed 4: Black Flag wurde von X-Benutzer The Hidden One entdeckt, der die neuen Ergänzungen auflistete, die nicht Teil der ursprünglichen Version des Spiels waren, darunter:

Benutzerdefinierte Lautstärkeregler

Stereo-Sound

Surround-Sound

Nur-Maus-Option

Einstellbarer Schwierigkeitsgrad

Speichermöglichkeit jederzeit

Behaltet im Hinterkopf, dass all dies noch in keiner Weise offiziell ist, also bis Ubisoft etwas ankündigt, ist alles nur Theorie.