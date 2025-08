Apex Legends bekommt wohl demnächst eine TV-Adaption

Apex Legends-Fans betteln seit der Start des Spiels im Jahr 2019 um einen Film oder eine Zeichentrickserie, und EA hört auf die Fans!

Mehr zum Apex Legends TV-Format

Laut einem kürzlichen Interview mit der Präsidentin von EA Entertainment, Laura Miele, ist EA immer noch an Bord. Miele bezog sich auf die umfangreiche Überlieferung des Spiels als einen der Gründe, warum EA denkt, dass eine Apex Legends-Film- oder Fernsehadaption gut ablaufen würde, und sagte Variety, dass „[Spieler] nicht die ganze Hintergrundgeschichte, die Geschichte haben und es nur reiche Welten und reiche Geschichte mit diesen Charakteren und diesen Legenden gibt, die durch lineare Medien und Partnerschaften zum Leben erweckt werden können. Wir sind ziemlich motiviert, dies zu tun, und es auf eine Weise zu tun, die die Marke und das Franchise wirklich respektiert und aufrechterhält“, sagte Miele.

Apex Legends spielt im selben Universum wie Titanfall und Titanfall 2 und zeigt Charaktere wie Ash und Kuben Blisk, die beide zuerst in der Titanfall-Franchise erschienen. Jede Saison veröffentlicht Respawn animierte Trailer, die bevorstehende Gameplay-Änderungen zeigen und den Spielern einen Einblick in das Leben jeder Legende geben. In der Vergangenheit veröffentlichte Respawn regelmäßig Episoden einer animierten Webserie namens Stories from the Outlands (wobei sich jede Episode auf die Hintergrundgeschichte einer anderen Legende konzentrierte), aber das Studio hat seit dem Start von Staffel 19 im Jahr 2023 keine neue Episode mehr veröffentlicht.