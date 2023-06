Anime Summer Season 2023: Crunchyroll zeigt Jujutsu Kaisen Staffel 2 im Simulcast

Crunchyroll strahlt Jujutsu Kaisen Staffel 2 im Zuge der Anime Summer Sseason 2023 aus. Starttermin für den Jujutsu Kaisen Season 2 Simulcast ist der 6. Juli 2023. Ab dann kehren wir jenen Ort zurück, wo für Satoru Gojô und Suguru Getô während ihrer prägenden Schulzeit alles begann. Die Serie wird exklusiv auf Crunchyroll sowohl in der japanischen Originalsprache mit deutschen Untertiteln als auch in der deutschen Synchronfassung ausgestrahlt, wobei neue Episoden jede Woche direkt nach der Ausstrahlung in Japan veröffentlicht werden. Zudem kündigte Crunchyroll an, dass auch eine deutsche Synchro erscheinen wird. Hier warten wir noch auf den Sprechercast sowie den Startermin.

Die zweite Staffel wird in zwei aufeinanderfolgenden Cours erzählt. Unter Anderem erhalten Fans mit dem Arc „Hidden Inventory / Premature Death“ Einblicke in Satoru Gojôs und Suguru Getôs Vergangenheit. Zudem wird die neue Season erneut von MAPPA (Chainsaw Man; Attack on Titan Final Season; Hell’s Paradise) animiert und von Shota Goshozono geleitet. Das Drehbuch und die Serienkomposition wurden von Hiroshi Seko (VINLAND SAGA; Attack on Titan Final Season; Mob Psycho 100) geschrieben.

„Die Fans haben sehnsüchtig auf die Rückkehr dieser unglaublichen Serie gewartet, und wir sind begeistert, dass Crunchyroll die exklusive Heimat der zweiten Staffel von JUJUTSU KAISEN sein wird“, sagt Asa Suehira, Chief Content Officer von Crunchyroll.

Weitere kreative Highlights sind das Charakterdesign von Sayaka Koiso (Rokka: Braves of the Six Flowers) und Tadashi Hiramatsu (Yuri!!! on ICE), die Art Direction von Junichi Higashi (Cowboy Bebop), die Kameraführung von Teppei Ito (Chainsaw Man), der Schnitt von Keisuke Yanagi (Tokyo Ghoul) und die Musik von Yoshimasa Terui (JUJUTSU KAISEN). Das Opening und Ending für den Arc „Hidden Inventory / Premature Death“ wird von Tatsuya Kitani bzw. Soushi Sakiyama gespielt.