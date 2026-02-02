Anforderungen für WWE 2K26: Das muss euer PC können

WWE 2K26 soll am 13. März auf PC und sämtlichen aktuellen Konsolen veröffentlicht werden. Wie steht’s um die Specs?

WWE 2K-Spiele sind seit über einem Jahrzehnt ein fester Bestandteil des PCs und bemühen sich weiterhin, PC-Spielern das hochwertigste Erlebnis zu bieten. Zum ersten Mal überhaupt wird The Island für PC-Spieler verfügbar sein. In diesem freien Roaming-Modus können die Spieler eine WWE-Welt erkunden, während sie eine von drei Fraktionen auswählen und um die Kontrolle kämpfen. Nachfolgend findet ihr eine Aufschlüsselung der Mindest- und empfohlenen Spezifikationen für WWE 2K26.

WWE 2K26 PC-Anforderungen

MINIMUM:

Erfordert einen 64-Bit-Prozessor und ein Betriebssystem

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit

Prozessor: Intel i7-4770 | AMD Ryzen 5 1500x (AVX2 & F16C) oder besser

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA RTX 2060 | AMD RX 5700 (min. 6 GB VRAM)

DirectX: Version 12

SSD: 120 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: DirectX 9.0c kompatible Soundkarte

EMPFOHLEN: