Anforderungen für WWE 2K26: Das muss euer PC können
WWE 2K26 soll am 13. März auf PC und sämtlichen aktuellen Konsolen veröffentlicht werden. Wie steht’s um die Specs?
WWE 2K-Spiele sind seit über einem Jahrzehnt ein fester Bestandteil des PCs und bemühen sich weiterhin, PC-Spielern das hochwertigste Erlebnis zu bieten. Zum ersten Mal überhaupt wird The Island für PC-Spieler verfügbar sein. In diesem freien Roaming-Modus können die Spieler eine WWE-Welt erkunden, während sie eine von drei Fraktionen auswählen und um die Kontrolle kämpfen. Nachfolgend findet ihr eine Aufschlüsselung der Mindest- und empfohlenen Spezifikationen für WWE 2K26.
WWE 2K26 PC-Anforderungen
MINIMUM:
- Erfordert einen 64-Bit-Prozessor und ein Betriebssystem
- Betriebssystem: Windows 10 64-Bit
- Prozessor: Intel i7-4770 | AMD Ryzen 5 1500x (AVX2 & F16C) oder besser
- Arbeitsspeicher: 16 GB RAM
- Grafikkarte: NVIDIA RTX 2060 | AMD RX 5700 (min. 6 GB VRAM)
- DirectX: Version 12
- SSD: 120 GB verfügbarer Speicherplatz
- Soundkarte: DirectX 9.0c kompatible Soundkarte
EMPFOHLEN:
- Erfordert einen 64-Bit-Prozessor und ein Betriebssystem
- Betriebssystem: Windows 10 64-Bit
- Prozessor: Intel i7-7700 | AMD Ryzen 5 2600 (AVX2 & F16C) oder besser
- Arbeitsspeicher: 16 GB RAM
- Grafikkarte: NVIDIA RTX 3060 | AMD RX 6700XT (min. 12 GB VRAM)
- DirectX: Version 12
- SSD: 120 GB verfügbarer Speicherplatz
- Soundkarte: DirectX 9.0c kompatible Soundkarte
