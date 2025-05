Anfang Juni geht es rund: Nintendo Switch 2 und viele Summer Game Fest-Showcases

Als ob Anfang Juni in der Spielewelt mit der Nintendo Switch 2 nicht schon genug los sein würde, ist da auch noch das Summer Game Fest!

Über das Summer Game Fest

Richtig, denn parallel findet auch dann eine ganze Reihe von Showcases im Rahmen des Summer Game Fest statt. Neben den beiden Blockbuster-Events – Summer Game Fest Live und Xbox Games Showcase – gibt es eine Reihe anderer Veranstaltungen, darunter den immer entzückenden Day of the Devs. Es könnte aber noch mehr auf der Tagesordnung sein. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Nintendo und Sony in den nächsten Wochen ein Direct bzw. State of Play durchführen. Ubisoft hat auch noch kein Forward-Event für dieses Jahr angekündigt – vielleicht, weil es eine Reihe großer Spiele verschoben hat und nicht bereit ist, darüber zu sprechen. Wir haben auch noch nichts von einem Devolver Direct gehört.

So wie die Dinge stehen, soll das Summer Game Fest vom 6. Juni bis zum 8. Juni laufen. Da die E3 offiziell tot ist (der Organisator Entertainment Software Association plant stattdessen eine branchenorientierte Veranstaltung für nächsten April), ist das jetzt der De-facto-Ersatz und die größte Veranstaltung für Ankündigungen und Updates auf dieser Seite der gamescom 2025 (mit Nintendo!) im August. Die meisten Leute werden jedoch von zu Hause aus mit allem Schritt halten. Zu diesem Zweck gibt es alle möglichen Videos dann online, die man natürlich auch live sehen kann. Was haltet ihr davon, werdet ihr das Ganze mitverfolgen oder lieber uns alles zusammenfassen lassen? Sagt es uns in den Kommentaren!