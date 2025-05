Nintendo nimmt an der gamescom 2025 teil: Switch 2 ganz nah

Nintendo hat angekündigt, dass es in diesem Jahr an der gamescom 2025 teilnehmen wird. Wir werden einiges von der Switch 2 zu sehen bekommen!

Nintendo <3 gamescom 2025

Das Unternehmen entschied sich, 2024 nicht an der Gamescom teilzunehmen. Damals wurde angenommen, dass dies darauf zurückzuführen war, dass sich Nintendo auf das damals nicht angekündigte Nintendo Switch 2-System konzentrierte. Jetzt hat der Entertainment-Riese bestätigt, dass er zur Show zurückkehren wird, die vom 20. August bis zum 24. August in Köln stattfindet. Ein Beitrag auf Nintendos offiziellem deutschen Konto auf X lautet: „Markieren Sie es rot in Ihrem Kalender – Nintendo wird 2025 wieder auf der gamescom sein. Wir freuen uns darauf, Sie vom 20. bis 24. August in Köln begrüßen zu dürfen.“

Nintendo hat nicht angekündigt, was es auf der gamescom zeigen wird, aber der Herausgeber hat zahlreiche Spiele für die Veröffentlichung in diesem Jahr geplant. Die gamescom findet etwa zwei Monate nach der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 statt und gibt Spielern, die Nintendos neue Konsole bis dahin noch nicht gekauft haben, die Möglichkeit, das System auszuprobieren. Donkey Kong: Bananza wird im Juli veröffentlicht, und Drag X Drive wird auch diesen Sommer erwartet. Nintendo Switch 2-Versionen von Pokémon Legends Z-A und Metroid Prime 4: Beyond erscheinen ebenfalls in diesem Jahr und könnten in Nintendos gamescom-Angebot aufgenommen werden.