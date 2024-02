Anatomie eines Falls ab 29.2.2024 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für alle, die den Kinoauftritt von Anatomie eines Falls verpasst haben – PLAION PICTURES bringt den Film, der für fünf Oscars nominiert ist, am 29.2.2024 auf DVD und Blu-ray in den Handel.

Worum geht’s?

Sandra (Sandra Hüller), Samuel (Swann Arlaud) und ihr elfjähriger sehbehinderter Sohn Daniel leben seit einem Jahr weit weg von allem in den Bergen. Eines Tages wird Samuel tot am Fuße ihres Hauses aufgefunden. Es wird eine Untersuchung wegen des verdächtigen Todes eingeleitet. Sandra wird bald angeklagt, obwohl sie Zweifel hat: Selbstmord oder Mord? Ein Jahr später nimmt Daniel an der Gerichtsverhandlung gegen seine Mutter teil, bei der das Paar regelrecht seziert wird.