Alza eröffnet neuen 24/7-Store am Karlsplatz in Wien

Alza wird am 20. November 2024 offiziell die Türen seines neuen Stores beim Karlsplatz öffnen. Kund:innen wird ein einzigartiges Einkaufserlebnis mit rund um die Uhr geöffneten Bereichen und einem breiten Serviceangebot erwarten. Alza stellt damit die Weichen für ein modernes, zugängliches und kundenorientiertes Einkaufskonzept.

“An Standorten, an denen wir ein physisches Geschäft haben, sehen wir, wie effektiv diese die AlzaBoxen ergänzen, sodass Kunden die bequemste Lieferoption basierend auf der Art des bestellten Produkts und ihren persönlichen Vorlieben wählen können. Insgesamt beobachten wir eine höhere Einkaufsaktivität in Regionen, in denen wir präsent sind, im Vergleich zu Gebieten ohne Geschäft.”, sagt Petr Bena, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Alza.

Einkaufserlebnis 24/7

Der Store gliedert sich in zwei Bereiche: Ein betreuter Bereich, in dem Expert:innen Montag bis Freitag von 9:30 bis 20:00 Uhr und samstags von 9:30 bis 18:00 Uhr für persönliche Beratung zur Verfügung stehen. Zusätzlich ermöglicht der Selbstbedienungsbereich mit den innovativen AlzaBoxen ohne Zustellkosten die Abholung rund um die Uhr – auch nachts und an Wochenenden. Bezahlt wird bequem per QR-Code über die Alza-App oder mit Bankomatkarte am Terminal. Kund:innen können sich zudem im integrierten Café, das täglich von 8:00 bis 20:00 Uhr geöffnet ist, entspannen, stärken und erfrischen. Konkret handelt es sich dabei um die erste österreichische Filiale der „The Miners” Cafés aus Prag mit eigener Rösterei, das seit 2019 Spezialitätenkaffee anbietet und in Partnerschaft mit Alza zudem eine Bäckerei betreibt.

Einzigartige Vorteile für Kund:innen

Mit dem neuen Standort setzt Alza.at auf eine Vielzahl von kundenfreundlichen Services, darunter:

Schnelle Lieferung : Nach der Bestellung ist eine Abholung bereits am nächsten Tag im Store möglich, und das während der gesamten Woche, einschließlich Sonntag.

: Nach der Bestellung ist eine Abholung bereits am nächsten Tag im Store möglich, und das während der gesamten Woche, einschließlich Sonntag. Verfügbarkeit an Wochenenden : Alza.at liefert auch am Wochenende. Wenn man vor Mitternacht bestellt, ist somit das Wunschprodukt schon am nächsten Morgen abholbereit. Die Abholung der Ware in einer AlzaBox welche sich in einem physischen Store befindet, ist kostenlos.

: Alza.at liefert auch am Wochenende. Wenn man vor Mitternacht bestellt, ist somit das Wunschprodukt schon am nächsten Morgen abholbereit. Die Abholung der Ware in einer AlzaBox welche sich in einem physischen Store befindet, ist kostenlos. Fachkundige Beratung vor Ort für alle Fragen rund um Elektronik.

für alle Fragen rund um Elektronik. 30-tägiges Rückgaberecht für im Store gekaufte Artikel und für abgeholte Bestellungen.

Strategische Lage im Zentrum Wiens

Der neue Standort liegt in der Nähe der Technischen Universität Wien (TU Wien) und des gut angebundenen Verkehrsknotenpunkts Karlsplatz. Damit richtet sich der Store speziell an Student:innen und technikaffine Kund:innen, die sich in direkter Umgebung befinden. Dank der zentralen Lage ist der Store optimal mit den U-Bahnlinien U1und U4 sowie zahlreichen Straßenbahnen und Bussen erreichbar.

“Wir sind ein online-orientiertes Unternehmen mit einer robusten physischen Infrastruktur, einschließlich unserer AlzaBoxen, die den Kund:innen Flexibilität und Komfort bieten. AlzaBoxen sind wie der Kiosk ums Eck – dank ihrer weitreichenden Verfügbarkeit sind sie leicht zugänglich, immer über die Alza-App erreichbar, und die Abholung ist einfach.”, so Hana Žáková, (Country Head Österreich und Deutschland)

Exklusive Eröffnungsangebote

Zur Feier der Store-Eröffnung können Kund:innen zwischen dem 20. und 22. November attraktive Rabatte auf eine Auswahl von Produkten genießen – die Ersparnisse liegen je nach Produkt zwischen 14 % und 44 %. Diese Aktion bietet eine hervorragende Gelegenheit, um die neuesten Produkte aus den Bereichen Technik und Elektronik zu entdecken und von besonders günstigen Preisen zu profitieren.