Alles über Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden (Nintendo Switch)

Nintendo hat weitere Informationen über seine kommende Life-Sim-Fortsetzung Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden enthüllt.

Mehr zu Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden

Die Informationen wurden während einer 20-minütigen Nintendo Direct geteilt, die ausschließlich dem Spiel gewidmet ist. Das Spiel wird am 16. April 2026 auf Nintendo Switch veröffentlicht. Es wird zum Start keine spezielle Switch 2 Edition des Spiels geben, aber es wird natürlich auf der Nachfolger-Konsole spielbar sein. Wie in früheren Einträgen der Serie ermöglicht Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden den Spielern, Mii-Charaktere zu einer Stadt hinzuzufügen und ihnen zu helfen, ihr Leben dort zu leben. Wir können unsere eigenen Mii-Charaktere von Grund auf neu erstellen, indem wir eine verbesserte Version des Mii-Erstellers auf neueren Nintendo-Konsolen verwenden und mehr Gesichtsteile als zuvor verwenden. Zudem können wir auch Gesichtsfarben verwenden, um auf das Gesicht eines Mii zu zeichnen und es ungewöhnlicher aussehen zu lassen – im Direct zeigte Nintendo einen bärenartigen Charakter. Wir können das Geschlecht unserer Mii aus drei Optionen auswählen – männlich, weiblich oder nicht-binär. Dann erhalten wir eine Option, mit der wir die „Dating-Einstellungen“ des Mii auswählen können.

Uns werden dabei drei Optionen präsentiert – männlich, weiblich oder nicht-binär – und kann keine, eine, zwei oder alle drei auswählen, ganz wie gewünscht. Das bedeutet, dass wir im Wesentlichen Charaktere erstellen können, die heterosexuell, schwul, lesbisch, bisexuell, asexuell oder pansexuell sind. Die Entscheidung ist das Ergebnis einer früheren Verpflichtung von Nintendo, ein zukünftiges Tomodachi-Spiel integrativer zu gestalten, nachdem ein Problem mit dem 3DS-Spiel Tomodachi Life bekannt geworden war. Die Insel des Spiels verfügt über eine Reihe von Geschäften und anderen Gebäuden, die von den Miis während ihres täglichen Lebens besucht werden können. Bis zu acht Mii-Charaktere können in einem einzigen Haus leben, miteinander interagieren und ihre Freundschaften oder Beziehungen aufbauen. Es gibt neben vielen anderen Geschäften auf der Insel auch einen Laden namens Palette House, in dem wir ganz wie in Animal Crossing: New Horizons alles anpassen dürfen, wie zum Beispiel eigene Haustiere, Café-Latte-Kunst, TV-Show-Bilder, Kleidung, Hausfassaden oder den Boden auf der Insel.