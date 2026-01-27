Hier ansehen: Nintendo Direct zu Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden

Nintendo hat nun Details zu Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden angekündigt. Am 29. Januar 2026 um 15 Uhr ist es so weit!

Über Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden

Falls die Direct-Präsentation zu Der Super Mario Galaxy Film vom Wochenende noch nicht genug für euch war, gibt es Neues. Denn Nintendo hat angekündigt, dass Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden noch in dieser Woche eine eigene Direct-Präsentation bekommen wird. Wie auf Nintendo Today! enthüllt, beginnt die Präsentation am Donnerstag, den 29. Januar um 15 Uhr und verspricht, uns während ihrer 20-minütigen Laufzeit über alle möglichen heißen neuen Details über die lang erwartete 3DS-Fortsetzung zu führen. Was haltet ihr davon? Seht sie euch gemeinsam mit uns an!